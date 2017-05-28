İstanbul'dan Afganistan'a bir yol hikayesini anlatan filmin başrollerinde; Öykü Karayel, Beran Soysal ve Muhammed Cangören yer alıyor.
Toz, Azra'nın (Öykü Karayel), ailesinin sır dolu geçmişinin izini sürerken, savaşın insanların kaderi üzerindeki etkilerini ve Afganistan'da yalnız bir kadın olarak çıktığı yolculuğu anlatıyor.
Türk oyuncularının yanı sıra filmde, Afganistan sinemasının oyuncuları Abdul Qadir Farookh, Haji Gul Aser ve Masud Ahmadi eşlik ediyor.
TFP ve Galata Film’in yapımcılığını üstlendiği filmin çekimleri, geçtiğimiz sene İstanbul ve Afganistan’da gerçekleştirildi.
Görüntü yönetmenliğini Ferhat Uzundağ'ın, kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in yaptığı filmin müziklerini ise Hasan Özsüt besteledi.
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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