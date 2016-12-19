19.12.2016
Hedwig ve Angry Inch
Hedwig ve Angry Inch, bu güne kadar 16 ülkede, 13 dilde sahnelendikten sonra şimdi Türkçe uyarlaması ile İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
John Cameron Mitchell’in 1998 yılında yazıp sahnelediği oyunun Türkçe çevirisi ve şarkı sözleri, müzikalin aynı zamanda başrol oyuncusu da olan Yılmaz Sütçü’nün imzasını taşıyor.
Hedwig ve Angry Inch'in yönetmen koltuğunda ise Barış Arman oturuyor.
Gerek müzikal olarak gerek sinema uyarlamasıyla birçok ödül kazanan müzikal, Alman şarkıcı Hedwig'in ve orkestrası Angry Inch'in dünya turnesini konu ediyor.
Doğu Berlin’de yaşayan Hansel’in iki hayali vardır; rock yıldızı olmak ve öteki yarısını bulmak.
Amerikalı bir askere aşık olunca ameliyatla cinsiyet değiştirmeyi kabul eder, ama operasyon beklediği gibi sonuçlanmaz ve “bir ‘inch’ et öbeği” ile ortada kalır.
Adını Hedwig olarak değiştirir ve Amerika’ya kaçar.
Dindar genç şarkıcı Tommy’ye aşık olur. Tommy, onun şarkılarını kendine mal edip şöhrete adım atınca, Hedwig kendi kurduğu grupla onu gölge gibi izlemeye başlar..
Ünlü şarkıcı Tommy Gnosis’in peşinden tüm dünyayı turlayan Hedwig’in yolu bu sefer İstanbul’a düşer.
Oyunun mmknmrtb notu ::
Bir zamanlar 'payidar' olan Duvar'ın öte yanında, Berlin'in doğusunda annesiyle yaşayan, biri masal dünyasından diğeri de gerçek hayattan kaynaklanan iki 'güzel' hayâlini gerçekleştirebilmek üzere -daha yeni yeni tanımaya başladığı- adına hayat denen 'cennet-cehennem karışımı' deryaya tüm içtenliğiyle dalan, peşpeşe yediği sillelere karşın ayakta kalmaya çabalayan 'masum' bir gencin dramı..
Kadın ve erkeğin tek bedende yaratıldığı, sonradan da cezalandırılıp ikiye ayrılarak dünyaya salındığı ve böylece 'zavallı' her tek'in 'yeniden' birleşerek 'bir' olmak için birbirini aradığı masalının peşinde perişan olacak kahramanımızın bu ilk hayalinin, o kadim 'Hayal Kırıklığı Mezarlığı'ndaki yerini alması kaçınılmazdır..
Yoksa bu masalın en başı doğru da, sonrası mı yanlıştır, Hansel ya da Hedwig için?.
Yoksa o, hiç bölünmemiş / bölünememiş bir 'erkek-kadın'ın ta kendisi midir?.
Elbette ki bu, çok daha akla yatkındır; lâkin, her ne olursa olsun şu zalim hayatın, kocaman yürekli bu 'zavallı' çocuğa bırakacağı şey, bir inçlik etten bir çıkıntı olacaktır..
Hansel'in ikinci çocukluk hayâli, nice badirelerden de geçse, bir 'Drag Queen' tadında da olsa, üstün yeteneği istismar edilip hak ettiği değeri göremese de -az biraz- gerçekleşecek; 'mütevazı' bir Rock Star olarak, sesini sahnelerden duyurabilecektir..
Hedwig and the Angry Inch adlı -mükemmel düzeydeki- film halini izleyenleri dahi tatmin edebilecek kalitede olan, hem teatral hem de müzikal anlamda harika bir performansla sunulan bu 'cesur' oyunu tavsiye etmekten onur duyarım..
Eserin özgün metnini -şarkı sözleri de dahil- Türkçe'ye çevirmenin yanı sıra, güncel ve bize dair -doğaçlama tadında- küçük eklemelerle zenginleştirerek ortaya koyan Yılmaz Sütçü, Hedwig'i ve -bir kişi hariç- onun hayatına dahil olanları da canlandırıp, oyunun en önemli unsuru olan şarkıları da mükemmel bir performansla icra ediyor.. ki adam daha ne yapsın!.
Oyunun hemen her şeyi olan Sütçü'nün sahnedeki en büyük yardımcısı; Alman Hedwig'in -aynı zamanda grubunun elemanı olan- Yahudi kocası Yitzhak'ı oynayan Ayşe Günyüz'dü.. ki onun vokal performansı da, Yılmaz Sütçü'yle yarışacak kalitedeydi..
'Ezcümle' Hedwig ve Angry Inch, 'Rock Sever' bir müzikseverseniz eğer çok daha keyif alabileceğiniz; 'sağlam' bir grubun eşliğinde icra edilen 'canlı' parçalarla eğlenirken, mizahla yumuşatmaya çalıştığı 'sakıncalı' ve oldukça sert ve de hüzünlü içeriğiyle sarsılıp etkileneceğiniz bir müzikal..
Kostümleri ve sahnesiyle de bir hayli dikkat çeken Hedwig ve Angry Inch'in kostüm tasarımı ünlü modacı Tanju Babacan’a, sahne tasarımı ise sanatçı Cemal Yiğit Sütçü’ye ait.
Dramaturjisini Dilek Tekintaş’ın üstlendiği müzikalin koreografisini ve müzik direktörlüğünü Didem Atasoy, ışık tasarımını Önder Arık, ses tasarımını ise Timuçin Aksuer yapıyor.
Angry Inch orkestrası ise Kaan Bıyıkoğlu, Sinan Altıparmak, Eren Turgut ve Can Kalyoncu’dan oluşuyor.
Kazan Dairesi bünyesinde sahnelenen glam rock müzikali Hedwig ve Angry Inch, 23 Aralık 2016 Cuma akşamı saat 20:30'da Caddebostan Kültür Merkezi’nde ve 26 Aralık 2016 Pazartesi akşamı ise saat 20:30'da Moda Sahnesi’nde izlenebilir.
Oyuna ait biletler ve sahnelendiği salonların gişelerinden temin edilebilir.
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