19.12.2016
'Aşiyan' Ezop Sahne'de!.
Aşiyan, aynı aileden üç sanatçıyı aynı sahnede buluşturuyor!
Bir kadının çocukluğuna, ailesiyle olan bağlarına, yaşadığı tüm duygularına ve aşkına şahit olunan Aşiyan, izleyicisine sahici, nostaljik ve keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.
Gerek güncel olaylara değinen konusu gerekse Bihter Dinçel’in tek başına sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken Aşiyan, Beşiktaş’ın yeni cep sahnesi Ezop Sahne’de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Bihter Dinçel’in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini ise Cem Emüler üstleniyor.
Aşiyan; evinin önünde bomba patlayan bir kadının, travmaya bağlı anksiyete bozukluğu yaşayarak 9 ayı evinde geçirmesi üzerine kurgulanmış sahici, nostaljik ve keyifli bir oyun.
Eskide kalmak, yeniyi inşa etmeye çabalamak, yüzleşmek, karar vermek, durmak veya yola devam etmek.
Dekor tasarımı Barış Dinçel, kostüm tasarımı Başak Özdoğan, ışık tasarımı ise Mahmut Özdemir imzasını taşıyan oyun, sezon boyunca kendisinden çokça söz ettirecek.
Oyunun sürprizi ise Bihter Dinçel’e sesleriyle eşlik eden Boncuk Yılmaz ve Güven Kıraç.
Aşiyan; 20 Aralık Salı akşamı saat 20:30’da, 25 Aralık Pazar günü saat 16:30’da ve 26 Aralık 2016 Pazartesi akşamı saat 20:30’da Ezop Sahne'de izlenebilir.
Oyununa ait biletler; Biletix’ten ve Ezop Sahne gişesinden temin edilebilir.
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