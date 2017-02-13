Resident Evil 5: İntikam’da bıraktığımız olayların hemen ardından, Alice’i (Milla Jovovich) insanlığın zombilere karşı verdiği savaştan sağ olarak kurtulan tek kişi olarak görürüz.
Alice, şimdi kabusun başladığı yer olan Racoon Şehri’ndeki Kovan’a geri dönmek zorundadır.
Umbrella Şirketi, kıyametten kurtulan son kişileri de yok etmek amacıyla Racoon Şehri’nde güçlerini son kez toplamaktadır.
'Resident Evil: The Final Chapter / Resident Evil: Son Bölüm, 24 Şubat 2017’de Sinemalarda.
Yazar ve Yönetmen: Paul W.S. Anderson
Yapımcılar: Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Robert Kulzer, Samuel Hadida
Yönetici Yapımcılar: Martin Moszkowicz, Victor Hadida
Oyuncular: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-Gi, William Levy, Iain Glen
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