9.01.2017
Tiyatro Şenay : Aşk Listesi
Norm Foster’ın kaleme aldığı, Menekşe Uçaroğlu’nun Türkçe’ye çevirdiği oyunu, KATS Sahne prodüksiyonuyla sahneye konuyor.
Yönetmenliğini Özdemir Çiftçioğlu’nun üstlendiği oyunda; Onur Şenay, Ümit İlban ve Pamela Spence birlikte rol alıyor.
İki erkek arkadaşın, hayallerindeki sevgiliyi bulmak için başlayan maceralarını anlatan oyun; tiyatroseverlere kadınlar, erkekler, yalnızlık, aldatma, ilişkiler ve aşk üzerine çok eğlenceli romantik bir komedi sunuyor.
Hayallerinizdeki kadını ya da erkeği yaratmak için listenize hangi 10 özelliği koyardınız?
Uzun ya da kısa boylu, yeşil, mavi veya siyah gözlü?
Uzun saçlı, kısa saçlı, sarışın, esmer, kızıl?
Güzel vücutlu, sportmen, işinde başarılı, zengin, fakir ya da idare eder?
Ya da duygusal, aşk dolu, anlayışlı, yani sadece sizi seven ve sevilmeyi bekleyen biri.. Hangisi?
Belki hepsi, belki hiç biri.
Tiyatro Şenay’ın, sürprizlerle dolu iki perdelik oyunu Aşk Listesi, 11 ve 18 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:30’da Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir.
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