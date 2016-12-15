15.12.2016
'Collateral Beauty / Gizli Güzellik' 23 Aralık’ta sinemalarda!.
New York’ta başarılı bir reklamcı, kişisel bir trajedi yaşar ve bu onun bütün hayatını etkiler.
İş arkadaşları ise onu yaşadıklarıyla yüzleştirmek için şaşırtıcı ve derinlemesine etkileyici bir plan yaparlar.
Collateral Beauty'nin tümü yıldızlardan oluşan oyuncuları şöyle sıralanıyor: Will Smith (Suicide Squad), Edward Norton (Birdman), Keira Knightley (The Imitation Game), Michael Peña (The Martian), Naomie Harris (Spectre), Jacob Latimore (The Maze Runner), Oscar Ödüllü Kate Winslet (The Reader, Steve Jobs) ve Oscar Ödüllü Helen Mirren (The Queen, Trumbo).
Filmin yönetmeni David Frankel, senaryo yazarı Allan Loeb.
Yapımcılar; Bard Dorros (Triple 9), Michael Sugar (Spotlight), Allan Loeb, Anthony Bregman (Foxcatcher) ve Kevin Frakes (John Wick).
Yönetici yapımcılar Toby Emmerich, Richard Brener, Michael Disco, Michael Bederman, Ankur Rungta, Peter Cron, Steven Pearl ve Bruce Berman.
Kamera arkası yaratıcı ekibinde görüntü yönetmeni Maryse Alberti (Creed), yapım tasarımcısı Beth Mickle (Whiskey Tango Foxtrot), editör Andrew Marcus (American Ultra) ve kostüm tasarımcısı Leah Katznelson (How to Be Single) bulunuyor.
Film müziği, Oscarlı Mychael Danna (Life of Pi) tarafından bestelendi.
Filmin Dünya çapında 16 Aralık 2016’dan itibaren gösterime girmesi planlanıyor.
Türkiye vizyon tarihi ise, 23 Aralık 2016..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder