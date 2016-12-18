'Demir' Yunus Emre Kültür Merkezi'nde!.

İskoçyalı tiyatro oyunu, radyo, sinema filmi ve dizi yazarı olan Rona Munro’nun kaleme aldığı oyun, Serkan Üstüner yönetmenliğinde Güzin Özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar’ın muhteşem performansıyla sergileniyor.
Zeynep Özyağcılar’ın kurduğu Tiyatro Martı tarafından sahneye konan Demir'in kadrosunda; Güzin Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar, Gözde Çetiner ve Burak Tanay yer alıyor.
Yönetmen yardımcılığını ve dramaturgluğunu Hande Ören’in üstlendiği oyunun, dekor tasarımı Cihan Asar’a, müzikleri ise Selimcan Yalçın’a ait.
Feminist yazar olarak bilinen Rona Munro’nun dünyada en çok oynanan oyunu olma özelliğini taşıyan Demir; 15 yıl önce kocasını öldüren ve müebbet hapse mahkûm olmuş bir kadın ile annesi hapse düştüğünde 11 yaşında olan, geçmişi bu travmayla silinen bir kızın, ilk defa bir araya gelme hikayesini anlatıyor.
Hapishanenin görüşme odasında ilk anda birbirlerini tanıyamayan anne-kız, konuşmaya başladıktan sonra geçmişi, aslında kendilerini, kendi özlerini ve özlemlerini ararlar.
Demir; 27 Aralık 2016 Salı akşamı 20:30’da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde izlenebilir.
Oyuna ait biletler; Biletix’ten ve Profilo Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilir.
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