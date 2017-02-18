'Kong: Skull Island / Kong: Kafatası Adası'ndan yeni fragman!.

Filmde farklı alanlardan bir grup araştırmacı, Pasifik’te güzel olduğu kadar da tehlikeli ve meçhul bir adayı keşfe çıkarlar.
Hiçbirisi, Kong efsanesinin yaşadığı yere yol aldıklarından habersizdir.
Kong: Kafatası Adası'nın başrol oyuncuları şöyle sıralanıyor: Tom Hiddleston (The Avengers, Thor: The Dark World), Samuel L. Jackson (The Hateful Eight, Avengers: Age of Ultron), Oscarlı Brie Larson (Room, Trainwreck), John Goodman (Transformers: Age of Extinction, Argo) ve John C. Reilly (Guardians of the Galaxy, Step Brothers).
Uluslararası oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şöyle sıralanıyor; Jason Mitchell (Straight Outta Compton), John Ortiz (Steve Jobs), Thomas Mann (Beautiful Creatures), Shea Whigham (The Wolf of Wall Street), Toby Kebbell (Dawn of the Planet of the Apes) ve Eugene Cordero (The Kings of Summer).
Vogt-Roberts’ın yönettiği filmin senaryosu Max Borenstein, John Gatins, Dan Gilroy ve Derek Connolly’e ait.
Kong: Kafatası Adası'nın yapımcılığını Legendary Pictures’dan Thomas Tull ve Jon Jashni ile Mary Parent.
Yönetici yapımcıları; Eric McLeod ve Alex Garcia.
Kamera arkası yaratıcı ekibinde görüntü yönetmeni Larry Fong (Batman v Superman: Dawn of Justice), yapım tasarımcısı Stefan Dechant (True Grit, ve Avatar'ın süpervizör art direktörü), editör Christian Wagner (Fast & Furious filmleri) ve kostüm tasarımcısı Mary Vogt (Men in Black filmleri) bulunuyor.
Ekipte ayrıca Oscar ödüllü makyaj süpervizörü Bill Corso (Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, Star Wars: The Force Awakens) ve dublör süpervizörü George Cottle (Interstellar, The Dark Knight Rises) bulunuyor.
Efsanevi Kong, Industrial Light & Magic tarafından görsel efekt süpervizörü 2 Oscar Ödüllü Stephen Rosenbaum (Avatar, Forrest Gump) ile birlikte yaratıldı.
İzleyiciyi gizemli Kafatası Adası’nın tamamen içine çekebilmek için yönetmen Jordan Vogt-Roberts, oyuncuları ve film yapım ekibi ile birlikte 6 ayda 3 kıta gezdi.
İlkel manzaraları yakalayabilmek için Ekim 2015’de ilk çekimin olduğu Oahu, Hawaii, Avustralya Gold Coast ve son olarak Vietnam’a gittiler.
Filmin çekimleri bir çok farklı bölgede gerçekleşse de, bazı yerler daha önce filmde hiç görülmedi.
Warner Bros. Pictures ve Legendary Pictures bir Legendary Pictures Prodüksiyonu olan Kong: Kafatası Adası'nı sunar.
Filmin, bir Warner Bros. Entertainment Şirketi olan Warner Bros. Pictures dağıtımıyla dünya çapında belirli sinemalarda 2D, 3D ve Imax seçenekleriyle 10 Mart 2017’de vizyona çıkması planlanıyor.
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