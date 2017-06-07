7.06.2017
The 9th Life of Louis Drax / Dokuzuncu Hayat
Louis Drax kaza yapmaya çok meyillidir. Sadece küçük kazalar değil. Büyük, korkunç ve ölüm tehlikesi yüksek kazalar.
Aslına bakılırsa yaşadığı sekiz yılda sekiz büyük ölüm tehlikesi atlatmıştır. Ezilmiş, zehirlenmiş, elektrik akımına kapılmış, donmuş, kırılmış ve boğulmuştur.
Ancak gizemli bir nedenle hepsinden canlı çıkmayı başarır. Ne ailesi ne de psikiyatristi, Louis’nin gizemini gün yüzüne çıkaramaz.
Louis yaşadığı en büyük kazayı, dokuzuncu doğum günü sırasında annesi Natalie ve babası Peter ile beraber iken tecrübe eder.
Bir uçurumdan, buz gibi soğuk suyun içine düşen Louis, hastaneye ulaşamadan ölür.
Bu onun son kazası gibi görünmektedir.
Gerçekten öyle midir?
Morgda geçirdiği iki saatin ardından, Louis açıklanamayan bir şekilde hareket etmeye başlar.
Ünlü çocuk nörolojisti Dr.Allan Pascal, Louis’nin gizemini çözmeye kararlıdır.
Ancak Dr. Pascal’ın Natalie Drax’a karşı artan ilgisi olayları çok daha karışık bir hale getirir. Ayrıca esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Peter, herkes için potansiyel bir tehlike oluşturmaya başlar.
Bu hikaye, uyuyan bir çocuğun beyninin içinden anlatılıyor. Kırılgan bir annenin, gölgeler arasında gizlenen bir babanın ve parçaları birleştirmeye çalışan bir doktorun hikayesi anlatılıyor.
Çok satan romandan esinlenilen hikayede başrolleri, Dr.Pascal rolünde Jamie Dornan (Grinin Elli Tonu, Düşüş), Natalie Drax rolünde Sarah Gadon (İnanılmaz Örümcek Adam, 11.22.63), Peter Drax rolünde Aaron Paul (Breaking Bad, Hız Tutkusu) ve Louis’nin psikiyatristi Dr.Perez rolünde Oliver Platt (Frost/Nixon, X-Men: Birinci Sınıf) paylaşıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda Alexandre Aja (Horns, Tepenin Gözleri, Yüksek Tansiyon) oturuyor.
Filmin yapımcılığını Tim Bricknell (Hırsız, The No. 1 Ladies’ Detective Agency) ve Shawn Williamson (The Interview, 50/50) üstlenirken, yapım yönetmenliğini Roseanne Korenberg (Tepetaklak Nelson, Lolipop), Zanne Devine (Adı Çıkmış, Mr.Holmes) ve Jonathan Kier yapıyor.
Liz Jensen’in romanını senaryoya uyarlayan Max Minghella filmin hem senaristliğini hem de yapımcılığını üstlenmiş durumda.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca dedektif rolünde Molly Parker (House of Cards, Yol), Peter Drax’ın annesi rolünde Barbara Hershey (Siyah Kuğu, Sonun Başlangıcı) ve Louis Drax rolünde Aiden Longworth (Hector and the Search for Happiness, Bir Yılbaşı Hikayesi 2) bulunuyor.
Kamera Arkasında ise fotoğraf yönetmeni Maxime Alexandre, sanat yönetmeni Rachel O’Toole, kostüm tasarımcısı Carla Hetland ve editör Baxter gibi yetenekler bulunuyor. Filmin müziklerini Patrick Watson yapıyor.
Filmin mmknmrtb notu : 5 /10
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