Tiyatro Martı : Hoş Geldin Boyacı

Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner’in sevilen oyunu Hoşgeldin Boyacı, yeni sezonunda da tiyatroseverlerden yoğun ilgi görüyor.
Seyirciyi gülmekten kırıp geçiren iki perdelik oyun, insanların birbirine ihtiyacı olduğunda sınıf ayrımının nasıl ortadan kalktığını baştan sona komediyle sarmalanmış bir dille anlatıyor.
Zeynep Özyağcılar’ın kurduğu Tiyatro Martı’nın ikinci oyunu Hoşgeldin Boyacı'da; yasak ilişki yaşadığı sevgilisi ile tatilinden yeni dönen Marcia (Berna Laçin), tadilat ve boya işleri yarım kalmış evine geldiğinde önce değişen boyacıyla (Erdal Özyağcılar), ardından sevgilisinin karısı (Gözde Çetiner) ile karşılaşır.
Her üçünü de sürprizli bir gün beklemektedir..
Donald Churchill imzası taşıyan The Decorator oyunu, Füsun Günersel’in çevirisiyle, Hoşgeldin Boyacı adıyla tiyatroseverlerle buluşuyor.
Yönetmenliğini Arif Akkaya’nın üstlendiği oyunun dekor tasarımı da yine Arif Akkaya ile Sırrı Topraktepe’nin imzasını taşıyor.
Gülmecesi bol oyunun kostüm tasarımı ise Feyza Zeybek’e ait.
dyo’nun katkılarıyla hayata geçirilen ve renklenen Hoşgeldin Boyacı, 21 Aralık 2016 Çarşamba akşamı saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde ve 26 Aralık 2016 Pazartesi akşamı saat 20:30’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Oyuna ait biletler; Biletix’ten ve oyunun sahneleneceği salonların gişesinden temin edilebilir.
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