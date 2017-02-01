Tiyatro Şenay : Kader Arkadaşım

Türk müziğinin en önemli ses sanatçılarından Kamuran Akkor, tiyatro hayalini Tiyatro Şenay tarafından sahneye konan tek perdelik komedi Kader Arkadaşım ile gerçekleştiriyor.
Kader Arkadaşım, Kamuran Akkor ile başarılı oyuncu Onur Şenay’ın Aralık 2015’te birlikte kurduğu sanat ve eğitim merkezi KATS Sahne’nin prodüksiyonuyla sahneleniyor.
Kamuran Akkor ve Özden Çiftçi’nin birlikte rol aldığı oyun, bir hapishanenin demir parmaklıkları arasında geçiyor.
Hayattan beklentisi kalmamış bir suçlu (Kamuran Akkor) ile hayatında daha önce hiçbir davaya girmemiş ama meslek aşkıyla yanıp tutuşan bir avukat (Özden Çiftçi) kafa kafaya verirse ne olur?
Hayatlarını kaçırmış bu iki insan, ortak bir noktada nasıl buluşur ve kim kime yardım eder?
Birbirlerini tanımazken bir anda kader arkadaşı olan bu iki kadının, birlikte girmeleri gereken bir dava ve mutlu olmayı bekledikleri bir sonuç vardır.
John Mortimer’ın yazdığı, Zeynep Küpeli’nin Türkçeleştirdiği oyunun yönetmenliğini Onur Şenay üstleniyor.
KATS Sahne prodüksiyonuyla sahneye konan oyunun dekorları ve kostümleri ise Oxana Cozlova tarafından hazırlandı.
Tek perdelik Kader Arkadaşım oyunu, 2, 9, 16 ve 23 Şubat 2017, Perşembe akşamları saat 20:30’da Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir.
Oyunun biletleri Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
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