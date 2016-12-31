2016 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En İyi' Filmleri

Efenim!. öncelikle bir maruzatım var..
İnsan olarak yaptığımız hataları, yediğimiz haltları, kendimizin dışında var olduğunu hayal ettiğimiz -ne idiğü belirsiz- bir takım güçlere yükleyenlerden asla olmadım; üstelik tüm bunları, içinde bulunduğu yıla mal ederek, her şeyden habersiz o zavallıya lanet okuyup bir an önce geçip gitmesi için dua eden salaklara ise sadece gülüp geçtim..
Evet haklısınız, 2016 çok kötü bir yıldı..
Peki daha öncekileri çok mu iyilikler, güzellikler içinde; hep mutluluk şarkıları söyleyerek mi geçirdiniz acaba?!
Efenim?!
İçinde bulunduğumuz her yıla kötü dedikçe, peşinden gelen daha da bir rezil olmuyor mu sizce de?.
Şu katliamların, ortaya saçılan pisliklerin suçlusunun masum yıllar değil; adına insan denen, iki ayak üzerinde yürüyebilen biz hayvanlar olduğunu kabul etmeden -daha da doğrusu- dışardan bize emreden hiçbir 'ilahi' sesi, sözü dinlemeden sadece ve sadece vicdanımızı dinleyebilme, sadece ve sadece onun etkisinde yol alabilme bilincine ermeden, iyiliğe doğru evrilmemizin mümkünatı yok!. anlayın artık yahu!.
Öte yandan, bu gerçeğin daha da umut kırıcı bir söylemi var ama; neyse.. susuyorum..
Evet.. tam da bu yıla yaraşır sertlik ve kötümserlikte bir mukaddeme oldu; afferin bana!.
Yazının bundan sonrasına geçen yılın katırları -pardon- satırlarıyla devam edeceğiz; lütfen, anılarınızla oynamayınız, algılarınızı zorlamayınız..
|Temsili foto
Kurucu (fasulye olan kuru değil!) babamız Numan Serteli başkanlığında toplanan 'mümkünmertebe mütevelli heyeti', pilav üstü az kuru ve açık ayrandan oluşan (evet.. yine aynı menü!) mükellef bir öğle yemeği sonrası, mutat çalışmalarına bugün de devam etmiş; ve heyetimiz, bütün bir yıl boyunca hiçbir masraftan kaçınmadan, izleyip tartışarak ve yazarak değerlendirdiği -2016 yılı içinde, sinemalarda 'normal gösterim'e giren- filmler hakkında, nihai bir sonuca varmış bulunmaktadır..
Bildiğiniz üzre heyetimizin amacı, bir yığın yerli-yabancı film içinde en iyi ve en kötüleri tek tek seçerek, siz değerli okuyucularımızın görüşüne sunmaktır..
Bizim bu titiz çalışmamıza rağmen, yılın en kötü filmleri arasına girme ihtimali neredeyse %100 olan bazı yerli filmlerin basın gösterimi yapmaktan kaçındıklarını ve bazılarının da sadece gala yaptıklarını biliyoruz..
Bencileyin mühim yazarların, onların yaptığı o şaheserleri para vererek asla izlemeyecekleri ve insanı hayattan soğutacak denli negatif etki pompalayan o gala denen hengameye de girmeyecekleri gayet açık olduğuna göre, filmlerini sinema yazarlarından kaçırmayı planlayan bu zevatın bu yolda 'başarılı' oldukları, elbette bir gerçektir..
Neyse.. demek istediğim; "yılın en kötüleri" olarak -hiç utanmadan- yaftaladığım filmlerin hemen hemen hepsi -arenaya çıkmış birer gladyatör misali- kendilerini 'yiğitçe' sinema yazarlarının önüne atmış yapımlardır..
Ben kendi adıma onları saygıyla selamlıyor, alınlarından öpüyorum..
Öte yandan, her zamanki 'acı gerçek', maalesef yine işin içine girecek..
Hem listelerin belirli sayıda film içeriyor olması, hem de filmlerin 'yeterince iyi' ya da 'yeterince kötü' olamamaları veyahut 'vasat' düzeyde kalmaları yüzünden, çok sayıda yapımın adını, ne yazık ki burada göremeyeceğiz..
Ee.. Hassas insan ve büyük sevi adamı Aşık Serteli, yüz yıllar öncesinden, şöyle bir beyitle boşuna seslenmemiştir:
"Ey azizim kış geldi üşürsün aman, açma başı götü
Bahsedilmek istersen eğer, ya çok iyi ol, ya çok kötü."
Listelerdeki film sayısını bu yıl da aynen koruduğumuzu belirterek; yerli-yabancı karışık olmak üzere "En İyi 30 Film" ile "En İyi 10 Yerli Film" listelerini bugün, "En Kötü 10 Ecnebi Film" ile "En Kötü 10 Yerli Film" 'kara liste'lerini de yarın yayınlayacağımızı duyurmak isteriz..
Bu sonuçların vatan, millet ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diler; siz dünya tatlısı okurlarımızın, güzeller güzeli bir yeni yıl idrak etmelerini en kalbi duygularla istirham ederiz..
..and the numan goes to..
2016'nın En İyi 30 Filmi
|La double vie de Veronique
1) La Double Vie de Veronique (Krzysztof Kieslowski)
2) The Revenant (Alejandro González Iñárritu)
3) The Hateful Eight (Quentin Tarantino)
4) Nocturnal Animals (Tom Ford)
5) La La Land (Damien Chazelle)
|The Revenant
6) Elle (Paul Verhoeven)
7) Kalandar Soğuğu (Mustafa Kara)
8) Kubo and the Two Strings (Travis Knight)
9) Saul Fia (László Nemes)
10) Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu)
|The Hateful Eight
11) Carol (Todd Haynes)
12) Deadpool (Tim Miller)
13) A Monster Calls (Juan Antonio Bayona)
14) Youth (Paolo Sorrentino)
15) Le tout Nouveau Testament (Jaco van Dormael)
|Nocturnal Animals
16) Bacalaureat (Cristian Mungiu)
17) Little Men (Ira Sachs)
18) El Club (Pablo Larraín)
19) The Neon Demon (Nicolas Winding Refn)
20) Innocence of Memories (Grant Gee)
|La La Land
21) Que Horas Ela Volta? (Anna Muylaert)
22) Jason Bourne (Paul Greengrass)
23) Imperium (Daniel Ragussis)
24) Zootopia (Rich Moore, Byron Howard, Jared Bush)
25) Where to Invade Next (Michael Moore)
|Elle
26) The Big Short (Adam McKay)
27) Frantz (François Ozon)
28) Kötü Kedi Şerafettin (Mehmet Kurtuluş, Ayşe Ünal)
29) Demolition (Jean-Marc Vallée)
30) Arrival (Denis Villeneuve)
2016'nın En İyi 10 Yerli Filmi
|Kalandar Soğuğu
1) Kalandar Soğuğu (Mustafa Kara)
2) Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu)
3) Kötü Kedi Şerafettin (Mehmet Kurtuluş, Ayşe Ünal)
4) Annemin Yarası (Ozan Açıktan)
5) Hasret: Sehnsucht (Ben Hopkins)
|Tereddüt
6) Kor (Zeki Demirkubuz)
7) Ana Yurdu (Senem Tüzen)
8) Albüm (Mehmet Can Mertoğlu)
9) Ekşi Elmalar (Yılmaz Erdoğan)
10) İftarlık Gazoz (Yüksel Aksu)
|Kötü Kedi Şerafettin
(Yarın: 2016'nın En Kötü Filmleri)
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