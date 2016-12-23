23.12.2016

Akbank Sanat: Yakın Dönem İspanyol Sineması



Sen Uyurken
Akbank Sanat, 12-28 Ocak 2017 tarihleri arasında, Yakın Dönem İspanyol Sineması’na ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul Cervantes Enstitüsü, İspanya Ankara Büyükelçiliği ve AECID’in işbirliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte; Minik Ada, Kasa 507, Hepimiz Ölüyüz, Loreak ve Sen Uyurken isimli beş film, İspanyolca orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

Program:

12 Ocak 2017, Perşembe saat: 19.00  -  Minik Ada (La Isla Minima)

14 Ocak 2017, Cumartesi  saat: 15.00  - Kasa 507 (La Caja 507)

19 Ocak 2017, Perşembe saat: 19.00  - Hepimiz Ölüyüz (Todos Estan Muertos)

21 Ocak 2017, Cumartesi saat: 15.00  - Loreak

28 Ocak 2017,  Cumartesi saat: 15.00 -  Sen Uyurken (Mientras Duermes)


Tüm filmler İspanyolca orijinal ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.


Minik Ada


Etkinlik ücretsizdir.

Salon kapasitesi kadar davetiye, film gösterim saatinden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan dağıtılmaya başlanacaktır.




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