Akbank Sanat: Yakın Dönem İspanyol Sineması

|Sen Uyurken
Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul Cervantes Enstitüsü, İspanya Ankara Büyükelçiliği ve AECID’in işbirliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte; Minik Ada, Kasa 507, Hepimiz Ölüyüz, Loreak ve Sen Uyurken isimli beş film, İspanyolca orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
Program:
12 Ocak 2017, Perşembe saat: 19.00 - Minik Ada (La Isla Minima)
14 Ocak 2017, Cumartesi saat: 15.00 - Kasa 507 (La Caja 507)
19 Ocak 2017, Perşembe saat: 19.00 - Hepimiz Ölüyüz (Todos Estan Muertos)
21 Ocak 2017, Cumartesi saat: 15.00 - Loreak
28 Ocak 2017, Cumartesi saat: 15.00 - Sen Uyurken (Mientras Duermes)
Tüm filmler İspanyolca orijinal ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.
|Minik Ada
Etkinlik ücretsizdir.
Salon kapasitesi kadar davetiye, film gösterim saatinden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan dağıtılmaya başlanacaktır.
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