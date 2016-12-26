Alien: Covenant'tan ilk fragman!.

Tür: Bilim Kurgu- Gerilim
Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco
Ridley Scott, Alien’da kendi yarattığı evrene, Prometheus ile başlayan üçlemenin ikinci filmi olan Alien: Covenant’da geri dönüyor.
Galaksinin uzak bir köşesinde, koloni gemisi Covenant’ın mürettebatı, keşfedilmemiş cennet olarak düşündükleri yerin aslında karanlık ve tehlikeli bir yer olduğunu anlarlar.
Gezegendeki tek canlı, lanetli Prometheus keşfinden hayatta kalan “sentetik” David’dir (Michael Fassbender).
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