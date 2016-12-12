Anna Laudel Contemporary: When Did We Stop Playing

Galerinin ev sahipliği yapacağı ilk sergi When Did We Stop Playing, 15 Aralık’ta kapılarını açıyor.
Dört senedir Erenköy’de bulunan ve Anna Laudel tarafından kurulan Art350 Galeri, güncel sanat alanında Türkiye ve uluslararası sanatçıların çalışmalarına daha kapsamlı destek vermek amacıyla yeniden yapılandırıldı ve Karaköy Bankalar Caddesi’nde tarihi bir binada Anna Laudel Contemporary ismi ile kapılarını açtı.
15 Aralık tarihinde, Berlin’de yer alan Bernheimer Gallery iş birliği ile Isabel Bernheimer küratörlüğünde gerçekleştirilecek When Did We Stop Playing isimli serginin açılışı ile sanatseverlere buluşacak olan Anna Laudel Contemporary, sergi programlarının yanı sıra yerli ve yabancı sanatçıların röprodüksiyonlarının ve sanat yayınlarının yer aldığı Art Shop; güncel sanatçıları desteklemek amacıyla yürütülecek olan uluslararası Misafir Sanatçı Programı ve Danimarka’nın önde gelen mücevher tasarım markası Monies’e ev sahipliği yapıyor.
|Johannes Vetter, Der Wunsch (Desire), 190x120cm, 2014
When Did We Stop Playing
Anna Laudel Contemporary yeni mekanında gerçekleştireceği bu ilk sergisinde, Berlin’de yer alan Bernheimer Contemporary’yi ağırlıyor.
Bernheimer Contemporary işbirliğinde gerçekleşecek olan serginin küratörlüğünü Isabel Bernheimer yapıyor.
When Did We Stop Playing, 2014 yılında, güncel sanata ve bu alana sanatçıların yetiştirilmesine destek olmak amacıyla Bernheimer Contemporary’i kuran Isabel’in Türkiye’deki ilk sergisi.
|Swaantje Güntzel, Discounter Still Life, 2013
Bernheimer Contemporary’den, Peter Alasztics, Blue and Joy - Daniele Sigalot, Alexander Deubl, Swaantje Güntzel, Felix Höfner, Sebastian Klug, Jan Kuck, Milana Schoeller, Ludovic Thiriez ve Johannes Vetter isimli 10 sanatçının işlerinin yer alacağı sergi, çoğunlukla büyük bir oyunu anımsatan dünyaya ve hayatımıza bakışımızı ele alıyor.
Sergi, 16 Aralık 2016 ve 12 Şubat 2017 tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de görülebilir.
|Jan Kuck, I want to be an artist too, 2015
Adres: Bankalar Caddesi 10
Karaköy, Beyoğlu
34420 Istanbul
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