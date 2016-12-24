Yerde ise 15. yüzyıla ait bir konvoy tozlu yollar arasında ilerliyor.
İki kapüşonlu figür, konvoyun arkasında beliriyor ve sürücüleri tek tek, olabilecek en sessiz biçimde etkisiz hale getiriyor.
Ubisoft’un bilgisayar oyunu serisinin ilk gerçek aksiyon uyarlaması Assassin’s Creed’in film seti işte bu şekilde.
Ve bu heyecanı seyircilere en iyi şekilde aktarabilmek için hiçbir masraftan kaçınılmadı.
Beş yıl önce Ubisoft Motion Pictures ekibi ve Jean de Rivieres, Yves Guillemot ile buluşup Assassin’s Creed’in beyaz perde uyarlaması hakkında görüşürler.
Guillemot, olası bir sinema uyarlamasında, bilgisayar oyununun inceliklerinin bozulmaması konusunda çok ısrarcıdır.
En önemli husus Assassin’i canlandıracak doğru oyuncuyu bulmaktı.
“Potansiyel senaristleri ve stüdyo ortaklarını konuşmadan önce Assassin’imizi canlandıracak ikonik bir aktörü belirlememiz gerektiğini hissettim.” diye ekliyor Riveres.
“Michael Fassbender ilk tercihimizdi. Projeye hem başarı hem de bağımsız bir farklılık getirdi. Sadece Michael’a teklif götürdük. Başka hiç kimsenin bu role uygun olduğunu düşünmüyorum.”
X-Men: Geçmiş Günler Gelecek ve Steve Jobs filmlerindeki rollerinden tanıdığımız Fassbender, Assassin’s Creed projesi için yapılan çağrıya anında cevap verir.
“Atalarımızın tecrübe ettiklerini, hatalarını, anılarına dokunabilecek olma düşüncesi gerçekten etkileyici.” diye ekliyor Fassbender. “Bence bu bilimsel teori akla çok yatkın.”
Fassbender, 1478 yılında başlayan İspanyol Engizisyon’u sırasında İspanya’da yaşayan Aguilar Nerha isimli Assassin’i canlandırıyor.
Ancak filmin büyük bir kısmında modern zamandan bir karakter olan Callum Lynch’i canlandıracak.
Abstergo şirketi, müebbet hapis cezasına çarptırılan Callum’a, genetik hafızaları okuyan Animus makinesi sayesinde atalarının hayatlarını tecrübe edebilme şansı sunulur.
“İki filmde bir anda oynamış gibi hissettim.” diyor Fassbender.
“Aguilar kesinlikle aileden birisi ve aileye inanıyor. Callum ise biraz serseri ve hayatı boyunca bazı yanlışları olmuş. Pek bir şeye inandığı söylenemez.”
Abstergo’nun görünen amacı, Callum’un şiddet eğilimi bulunan genetik köklerine ulaşabilmektir.
Ancak Abstergo, Tapınak hareketinin modern kılıfıdır ve gerçek amacı Callum’un Assassin genetiğini takip edip geçmişte sır olarak kalmış gizemlere bir cevap bulmaktır.
Bu konu oyunların da ana temasıdır, ancak çoğunlukla geçmiş zamanda geçirilen zamana odaklanır.
Film modern zamana, oyunlarda olduğundan daha fazla zaman ayırıyor.
Assassin’s Creed, dün vizyona girdi..
Yönetmen: Justin Kurzel
Oyuncular: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons
Tür: Aksiyon, Bilim kurgu
Ülke: ABD, Fransa
Filmin mmknmrtb notu: 4 / 10
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