B Planı: İSTİLA!

Bu sezonun ilk B Planı projesi olan İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin ilk oyunu İSTİLA!, Ocak'ta sezonu açıyor!
“Peki GERÇEKTEN kimdi bu adam? Dünyanın bir numaralı aranan adamı olmadan önceki hayatında nasıldı?”
Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem.
Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor.
Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor.
Barış Gönenen, Hakan Kurtaş, Efe Tunçer ve Seda Türkmen’in oynadığı, Sami Berat Marçalı’nın dilimize çevirip yönettiği bu oyun, Obie Ödülleri’nde yılın oyunyazanı ödülüne layık görülmüştür.
11 Ocak’ta ilk gösterimini gerçekleştirecek İstila!’yı çeşitli sahnelerde görebilirsiniz.
11/18/19/25/26 Ocak 2017 @Kumbaracı50
20/27 Ocak 2017 @KadıköyEmekTiyatrosu
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