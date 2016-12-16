Çılgın Hırsız 3'ten 'dublajlı' ilk fragman!.

Çılgın Hırsız 2 ve Minyonları yaratan ekip, Gru, Lucy ve sevimli kızları Margo, Edith ve Agnes ile Minyonların maceralarını devam ettirmek üzere geri dönüyor.
Despicable Me 3 / Çılgın Hırsız 3’ün yönetmenleri Pierre Coffin, Kyle Balda ve Eric Guillon; yazarları Cinco Paul & Ken Daurio.
Filmin yapımcısı Illumination’dan Chris Meledandri ile Janet Healy; sorumlu yapımcı ise Chris Renaud.
Çılgın Hırsız 3’te Steve Carell ile Kristen Wiig’e, Emmy, Tony ve Grammy ödüllü, South Park ile Broadway hiti The Book of Mormon’un ortak yapımcısı Trey Parker katılıyor.
Parker, kötü Balthazar Bratt rolünü seslendiriyor.
Balthazar Bratt, eski bir çocuk yıldız.
80’li yıllarda canlandırdığı karaktere takıntılı olan Bratt, Gru’nun bugüne kadarki en zorlu düşmanı olduğunu kanıtlıyor.
Film, 25 Ağustos 2017’de sinemalarda olacak.
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