28.12.2016
Florence Foster Jenkins
New York’da bir mirasyedi olarak lüks bir yaşam süren Florence’ın (Meryl Streep) hayattaki en büyük tutkusu müziktir ve daima ünlü bir şarkıcı olma hayalini kurmuştur. Fakat bunu başarmak için önemli bir eksiği vardır: Güzel bir ses!
Her şeye rağmen ilk konserini vermeye hazırlanan Florence’ın “acı gerçeğe” karşı zorlu yolculuğundaki en büyük destekçisi ise, kocası ve aynı zamanda menajeri olan St Clair Bayfield’dır (Hugh Grant).
Usta yönetmen Stephen Frears imzalı, 30 milyon dolar bütçeli filmde Meryl Streep ve Hugh Grant’a The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Simon Helberg ve yükselen oyuncu Rebecca Ferguson eşlik ediyor.
Filmin müzikleri ise Oscar ödüllü Alexandre Desplat’a ait.
Filmin mmknmrtb notu ::
Müziği büyük bir tutkuyla seven, ama ne şarkı söyleme yeteneği ne de -'idare eder' denebilecek kadar bile- sesi olan; onu, dış etkenlerden koruyan sevgili kocasının ve zenginliğinin ikna edici gücüyle acı gerçeği öğrenemediği gibi, kifayetsiz muhterisliği de bir türlü yüzüne vurulamayan bir garip kadının, gerçek ama inanılmaz hayatının bir bölümüne, komedi ağırlıklı bir bakış..
Florence hanfendinin bu oldukça 'enteresan' durumu dışında, senaryo zenginliği içermemesi nedeniyle film vasatın üzerine pek çıkamıyor; buna karşın, başta Meryl Streep olmak üzere, Hugh Grant ve bilhassa Simon Helberg'in performansları gerçekten de üst düzeyde..
6 / 10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder