'Going in Style / Son Macera'ya ilk fragman!.

Zach Braff’ın yönetmenliğindeki bu komedi filminde, emeklilik fonları kurumsal bir kazaya kurban gittiğinde, hayatlarında ilk defa, dürüst ve ahlaklı yaşamlarından ayrılmaya karar verirler.
Umutsuzca faturalarını ödemeye çalışan ve sevdiklerini hayalkırıklığına uğratmak istemeyen bu üçlü, tüm riski üstlenerek, paralaranı alıp kaçmak için bir bankanın kapısını çalarlar.
Filmin diğer önemli oyuncuları şöyle sıralanıyor: İki kez Oscar adayı Ann-Margret (Tommy, Carnal Knowledge), Al’i herkesten daha fazla kontrol eden kasiyer Annie’yi canlandırıyor.
Joey King (Wish I Was Here) Joe’nin akıl küpü torunu Brooklyn’i canlandırıyor.
Oscar adayı Matt Dillon (Crash) FBI ajanı, Ajan Harmer’ı ve Christopher Lloyd ise üçlünün arkadaşı Martin’i, John Ortiz de (Silver Linings Playbook) filmde bu işin nasıl yapılacağını üçlü’ye öğretmeyi kabul eden kimliği belirlenmemiş Jesus isimli bir karakteri canlandırıyor.
Peter Serafinowicz (Guardians of the Galaxy) ise Joe’nun ilk damadı Murphy rolünde.
Zach Braff (Garden State)’ in yönettiği filmin senaryosu Theodore Melfi (St. Vincent)’ye ait.
Son Macera filminin yapımı ise Donald De Line’a (The Italian Job) ait.
Filmin yönetici yapımcılığını 1979’daki Son Macera / Going In Style filminde de aynı görevi üstlenen Toby Emmerich, Samuel J. Brown, Michael Disco, Andrew Haas, Jonathan McCoy, Andrew Haas, Tony Bill ve Bruce Berman üstleniyor.
Yaratıcı ekipte Emmy adayı görüntü yönetmeni Rodney Charters (24), yapım tasarımcısı Anne Ross (Lost in Translation), editör Myron Kerstein (Braff’s Garden State ve Wish I Was Here), kostüm tasarımcısı Gary Jones (New Year’s Eve) ve besteci Rob Simonsen (Foxcatcher, Wish I was Here) yer alıyor.
New Line Cinema sunar.
Village Roadshow Pictures ve De Line Pictures işbirliği ile bir Zach Braff filmi ‘‘Son Macera”. Filmin dağıtımı Bir Warner Bros. Entertainment Company olan Warner Bros. Pictures tarafından ve bazı bölgelerde ise Village Roadshow Pictures tarafından gerçekleşecek.
Going in Style / Son Macera, ülkemizde 21 Nisan 2017’de vizyona girecek.
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