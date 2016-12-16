'hevêrk / çember' Clermont-Ferrand'da yarışacak!.

Festivalin yaptığı açıklamada, 8000 filmin incelendiği ve Türkiye'den 51 filmin başvurduğu festivale ‘hevêrk / çember’ Türkiye'den seçilen tek film oldu.
64 ülkenin filmlerinin yarışacağı festival 3-11 Şubat 2017 tarihlerinde Clermont-Ferrand, Fransa’da gerçekleşecek.
Mayıs 2016’da festival turuna başlayan ‘hevêrk’ dünyanın önemli festivallerine davet edildi ve ödüller aldı.
Henüz Türkiye’deki festivallerde gösterilmeyen film, Cannes Film Festivali Kısa Film Köşesinde dünya prömiyerini yaparak, Diversity in Cannes (Cannes’da Çeşitlilik) 2016 ‘En İyi Film-Seyirci Ödülü’; 23. Oldenburg Film Festivalinde ‘En İyi Kısa Film & Alman Bağımsızlık Ödülü’; 33. Chicago Uluslararası Çocuk Filmleri Festivalinde ‘Yükselen bir Yönetmenin Yaptığı En İyi Film’ ödüllerini aldı ve 40. Montreal Film Festivali ve 14 Akdeniz Kısa Filmler Festivali Resmi Seçkisinde gösterildi.
Hevêrk, 2017’de sular altında kalması planlanan antik şehir Hasankeyf’te daha önce hiç kamera karşısına geçmemiş 39 yerel çocuk ile birlikte çekildi.
Bölgede yaşanmış gerçek olaylardan esinlenerek yapılan film din, dil ve ırk ayırımcılığını çocukların dünyasından anlatıyor.
Dünyanın her yerinde her an yaşanan ötekileştirmeyi Ezidi Kürd küçük bir kızın yaşadığı trajedi üzerinden anlatan filmin süresi 14 dakika ve diyalogları Kürtçe, Türkçe ve Arapça olmak üzere üç dilde.
Görüntü yönetmenliğini, ödüllü Deniz Eyüboğlu’nun yaptığı film, ‘kadınların çektiği film’ olarak Türkiye sinemasında çok az görülen bir çalışmayla fark yaratıyor.
Hasankeyf’in vadilerinde yapılan çekimlerde 8 kişilik film ekibinin 5’i kadın, yönetmen senarist görüntü yönetmeninin yanı sıra yönetmen yardımcısı – Balam Bingül, odak takibi – Gül Bursa ve kamera asistanı – Ceyda Kızıltuğ.
Filmin ana künyesinde de ödüllü bir çok isim bir arada; montaj / Özcan Vardar, ses / Umut Şenyol, müzik / Kardeş Türküler, fragman / Doruk Kaya, renk / Cenk Erol, yapım koordinatörü / Aras Demiray, postprodüksiyon koordinatörü / Cengiz Karadağ.
Filmde 39 yerel çocuğun yanı sıra oyuncu Müfit Aytekin’de ‘Öğretmen’ olarak rol alıyor.
Sinopsis
Mezopotamya’da farklı etnik kökenden, dinden ve dilden çocuklar yaşamaktadır. Öğretmenlerinin haftanın harfi ‘O’yu tanıtmasıyla sıradan bir okul günü Zelal, 7 yaşında Ezidi Kürd, ve ondan hoşlanan içekapanık Zeki'nin hayatlarını değiştiren bir güne dönüşür.
Ruken Tekeş
1976 Diyarbakır doğumlu Kürd yazar & yönetmen Ruken Tekeş, eğitim ve çalışmalarından dolayı 1997- 2010 yılları arasında Los Angeles, Amsterdam, Atina, Viyana, Venedik, Roma, Kiev, San Diego ve Moskova’da yaşadı.
Eğitimini Marmara Üniversitesi, Kalifornia Los Angeles Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve son olarak Avrupa Üniversiteler-arası İnsan Hakları ve Demokratikleşme Yüksek Lisansını alarak tamamladı.
Uzun yıllar yurtdışında Birleşmiş Milletler bünyesinde insan hakları uzmanı olarak çalıştı. Buna paralel olarak Avrupa’da insan hakları filmlerinin gelişimine İnsan Hakları Kültürü Derneği kurucusu (Roma), Uluslararası İnsan Hakları Filmleri Festivali kurucusu ve direktörü (Kiev), Venedik Film Festivali İnsan Hakları Film Ödülü oluşumu (Venedik), 61. Venedik Film Festivali EUIC İnsan Hakları Ödülü jüri üyesi ve Sinema & İnsan Hakları Eğitim Programı ortak kurucusu (Venedik/Londra) olarak destek verdi.
İstanbul’a 2010 yılında geri dönmesiyle, 5 yıl Koç Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak insan hakları bazlı dersler verdi.
Yeni Anayasa Platformu üyesi ve Sivil Değişim Derneği Başkanı olarak insan hakları çalışmalarına devam etmektedir.
2014’ün sonunda geçirdiği ağır bir kaza sonucu uzun süre yatarak tedaviye zorunlu kalan Ruken Tekeş, bu süreçte bir çok hikaye ve senaryo yazdı.
Senaristliği & yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptığı ilk kısa filmi ‘hevêrk’i 2016’da tamamladı.
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