30.12.2016
'Jackie' 20 Ocak’ta vizyonda!.
74. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylık elde eden Portman'a, bu filmdeki performansıyla 2017 Oscar Ödülleri için favorilerden biri gözüyle bakılıyor.
Yakın tarihin en karanlık ve gizemli olaylarından John F. Kennedy Suikastı'nın sonrasına odaklanan filmde Natalie Portman, A.B.D.’nin ikonik First Lady'si Jacqueline Kennedy Onassis’i canlandırıyor.
Portman’ın eleştirmenler tarafından kariyerinin en iyisi olarak nitelenen performansıyla çok konuşulan filmde ona Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup ve John Hurt eşlik ediyor.
Yönetmenlik koltuğunda ise The Hollywood Reporter tarafından “günümüz sinemasının en yetenekli yönetmenlerinden biri” olarak nitelenen, Oscar adayı “No”nun yönetmeni Pablo Larraín bulunuyor.
Jackie, Türkiye’de 20 Ocak’ta vizyona girecek.
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