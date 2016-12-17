17.12.2016
'Kurbağa Krallığı : Buz Macerası' 30 Ocak’ta vizyonda!.
Bu büyük panik içerisinde halk şehirden kaçmaya çalışırken, bir bukalemun “Kristal Kurbağa artık Kurbağa Krallığı korumuyor! Sonumuz yakın!” yazılı bildiri dağıtmaktadır.
Kurbağa Prenses, damat Yağmur’un düğünden kaçışı için hala öfkelidir.
Kurbağa Kral ise kızına Kristal Kurbağa’nın tehlikede olduğunu söyler.
Prensesin saraydan çıkmasını yasaklayan Kurbağa Kral, Yağmur, Muscles ve diğer Kurbağa Savaşçıları Kristal Kurbağa’yı kurtarmaya gönderir.
Prenses, kurtarma ekibi ile sınırda karşılaşır ve onlara katılmak ister.
Amacı hem babasının krallığını kurtarmak hem de Yağmur’u gözünün önünden ayırmamaktır.
Birlikte Kristal Kurbağa Koruma Timi olan Donmuş Savaşçıları’nı oluştururlar.
Grup o gece ormandaki bir otelde kaldığı sırada, Kristal Kurbağa’nın yerini gösteren harita, otelin sahibi Tek Göz tarafından çalınır.
Ekip, önce Tek Göz’ün peşinde düşmeli daha sonra Kristal Kurbağa’nın olduğu buz mağarasında toplanmalıdır.
Kurbağa Krallığı: Buz Macerası, 30 Ocak’ta vizyona girecek..
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