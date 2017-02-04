4.02.2017
The LEGO® Batman Movie / LEGO® Batman Filmi
Bu filmde kendini lider olarak tanımlayan ‘Lego Batman’ şimdi sinemada kendi macerasında başrolü oynuyor.
Fakat Gotham’da büyük değişiklikler dönüyor ve eğer şehri düşman Joker’in elinden almak istiyorsa, Batman yasa dışı bir iş yapmak zorunda kalabilir, belki başkalarıyla birlikte çalışmayı deneyebilir ve belki, sadece belki, rahatlamayı öğrenebilir.
LEGO® Batman Filmi, Chris McKay tarafından yönetildi, yapımcılığı ise The LEGO® Movie / LEGO® Filmi'nde birlikte çalıştıkları Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller ve Roy Lee’ ye ait.
Film, Seth Grahame-Smith ve Chris McKenna & Erik Sommers tarafından yazıldı, senaryo materyalleri Jared Stern ve John Whittington tarafından LEGO® oyuncaklarından uyarlandı.
Yönetici yapımcılığı Jill Wilfert, Keith Malone ve Will Allegra’ya ait.
Bir Warner Bros. Pictures ve Warner Animation Group yapımı olan “LEGO® Batman Filmi”nin, LEGO System A/S, a Lin Pictures / Lord Miller / Vertigo Entertainment Production işbirliğiyle ve dünya çapında 10 Şubat 2017’de vizyona girmesi planlanıyor.
Filmin dağıtımı, bir Warner Bros. Entertainment Şirketi olan Warner Bros. Pictures tarafından yapılacak.
LEGO® Batman Filmi Türkiye’de de 10 Şubat 2017’de 3D ve Türkçe Dublajlı olarak vizyona girecek.
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