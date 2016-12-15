15.12.2016

mor ve ötesi'nden yeni single: Melekler Ölmez



Bu sene 20. yılını kutlayan, rock müziğin en önemli gruplarından mor ve ötesi yeni single’ı Melekler Ölmez’i bugün yayımladı.

20. yıl kutlamalarına Anlatamıyorum şarkısıyla başlayan grup,  DMC ve Rakun etiketiyle yayımlanan Melekler Ölmez  isimli single ile müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İlk albümünü 1996 yılında çıkartan ve bu sene 20. yılını farklı sürprizlerle kutlayan mor ve ötesi’nin sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı Melekler Ölmez bugün tüm müzik platformlarında dinleyiciler ile buluştu.

mor ve ötesi’nin Melekler Ölmez klibi de şarkı ile aynı anda yayında!

Grubun Dünya Yalan Söylüyor, Büyük Düşler, Masumiyetin Ziyan Olmaz albümlerinde de birlikte çalıştığı Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünde kaydedilen şarkının video klibini Cambaz ve Yaz Yaz Yaz videolarını da yöneten Mahir Akyol çekti.

Klipte gruba yetenekli dansçı Can Gökdoğan eşlik etti.
Şarkının masteringi ise Grammy ödüllü ses mühendisi Evren Göknar tarafından Los Angeles’ta yapıldı.




mor ve ötesi’nin yeni single’ı Melekler Ölmez'in klibini müzikseverler bugünden itibaren tüm müzik kanalları ve dijital platformlar üzerinden izleyebilirler; tabii mümkünmertebe'den de!.

Melekler Ölmez


yüzüme bir bak
korkudan eser var mı
şarkımı dinle
durduruyor zamanı

soluyor renkler
bitiyor düşler

eriyor içim
eriyor geri gelmezden önce
yansa da her yer
ölmez melekler

bir nefes oldum
mazlumun türküsünde
inadım sağlam
sözüm bitmiyor ki işte

soluyor yüzler
bitmiyor düşler

eriyor içim
eriyor geri gelmezden önce
yansa da her yer
ölmez melekler
duysun çöller
ölmez melekler






Söz & Müzik: mor ve ötesi

Harun Tekin: Vokal, Gitar
Kerem Kabadayı: Davul
Burak Güven: Bas gitar, Vokal
Kerem Özyeğen: Gitar, Vokal

Ozan Tügen: Tuşlu Çalgılar, Programlama, Edit

Prodüktör: Tarkan Gözübüyük
Kayıt: Cihan Barış, Ozan Tügen, Görkem Gürdoğan & Adham Farid
Miks: Tarkan Gözübüyük & Cihan Barış - Babajim
Mastering: Evren Göknar - Capitol Mastering (Los Angeles, ABD)




1 yorum:

Sibel dedi ki...

Bir Mor ve Ötesi hayranı olarak bayıla bayıla dinliyorum 2 gündür :)

Sevgiler

16 Aralık, 2016 11:48

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