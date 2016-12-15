mor ve ötesi'nden yeni single: Melekler Ölmez

20. yıl kutlamalarına Anlatamıyorum şarkısıyla başlayan grup, DMC ve Rakun etiketiyle yayımlanan Melekler Ölmez isimli single ile müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.
İlk albümünü 1996 yılında çıkartan ve bu sene 20. yılını farklı sürprizlerle kutlayan mor ve ötesi’nin sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı Melekler Ölmez bugün tüm müzik platformlarında dinleyiciler ile buluştu.
mor ve ötesi’nin Melekler Ölmez klibi de şarkı ile aynı anda yayında!
Grubun Dünya Yalan Söylüyor, Büyük Düşler, Masumiyetin Ziyan Olmaz albümlerinde de birlikte çalıştığı Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünde kaydedilen şarkının video klibini Cambaz ve Yaz Yaz Yaz videolarını da yöneten Mahir Akyol çekti.
Klipte gruba yetenekli dansçı Can Gökdoğan eşlik etti.
Şarkının masteringi ise Grammy ödüllü ses mühendisi Evren Göknar tarafından Los Angeles’ta yapıldı.
mor ve ötesi’nin yeni single’ı Melekler Ölmez'in klibini müzikseverler bugünden itibaren tüm müzik kanalları ve dijital platformlar üzerinden izleyebilirler; tabii mümkünmertebe'den de!.
Melekler Ölmez
yüzüme bir bak
korkudan eser var mı
şarkımı dinle
durduruyor zamanı
soluyor renkler
bitiyor düşler
eriyor içim
eriyor geri gelmezden önce
yansa da her yer
ölmez melekler
bir nefes oldum
mazlumun türküsünde
inadım sağlam
sözüm bitmiyor ki işte
soluyor yüzler
bitmiyor düşler
eriyor içim
eriyor geri gelmezden önce
yansa da her yer
ölmez melekler
duysun çöller
ölmez melekler
Söz & Müzik: mor ve ötesi
Harun Tekin: Vokal, Gitar
Kerem Kabadayı: Davul
Burak Güven: Bas gitar, Vokal
Kerem Özyeğen: Gitar, Vokal
Ozan Tügen: Tuşlu Çalgılar, Programlama, Edit
Prodüktör: Tarkan Gözübüyük
Kayıt: Cihan Barış, Ozan Tügen, Görkem Gürdoğan & Adham Farid
Miks: Tarkan Gözübüyük & Cihan Barış - Babajim
Mastering: Evren Göknar - Capitol Mastering (Los Angeles, ABD)
1 yorum:
Bir Mor ve Ötesi hayranı olarak bayıla bayıla dinliyorum 2 gündür :)
Sevgiler
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