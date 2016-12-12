Örümcek Adam : Eve Dönüş'ten ilk fragman!.

Captain America: Civil War'da sansasyonel bir başlangıç yapan Genç Peter Parker / Örümcek Adam (Tom Holland), Örümcek Adam: Eve Dönüş'te, yeni bulduğu kimliği ve ağ atma yeteneğiyle, süperkahraman olarak yaşamaya başlıyor.
Yenilmezler'le yaşadığı müthiş deneyimden oldukça mutluluk duyan Peter, her zaman gözünü üzerinde tutan yeni akıl hocası Tony Stark (Robert Downey, Jr.)’ın gözetimi altında, halası May (Marisa Tomei) ile yaşadığı eve döner.
Peter günlük hayat rutininde yaşamaya çalışır, fakat bir yandan yaşadığı semtteki insanların sevdiği Örümcek Adam olmaktan daha fazlasını isteyen, kendisini kanıtlamaya çalışan düşüncelerinden dolayı kafası karışıktır.
Ta ki yeni kötü adam Vulture (Michael Keaton) ortaya çıkıp, Peter’in hayatta önem verdiği her şey tehlikeye girene kadar..
'Spider-Man: Homecoming / Örümcek Adam: Eve Dönüş' 7 Temmuz 2017’de sinemalarda!.
Yönetmen: Jon Watts
Yapımcılar: Kevin Feige, Amy Pascal
Senaryo: Jonathan Goldstein & John Francis Daley ve Jon Watts & Christopher Ford ve Chris McKenna & Erik Sommers
Uyarlanan Marvel Çizgi Romanı Yazarları: Stan Lee ve Steve Ditko
Yönetici Yapımcılar: Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Patricia Whitcher, Jeremy Latcham, Stan Lee
Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Jon Favreau, Donald Glover, Tyne Daly, Marisa Tomei ve Robert Downey Jr.
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