Sen Benim HerŞeyimsin :: Ağlayan Palyaço

Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir.
Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini “baba” olarak bulur.
İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak “korkularının gözünün içine bakacağı” bir meslek edinir.
Sedat’ın hayatı artık “Sen Benim HerŞeyimsin”dediği kızının etrafındadır.
Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar.
Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam edecektir..
Bir çok belgesel filmden sonra yaptığı Devrim Arabaları (2008) ile başladığı kurgusal uzun metraj macerasında Kaybedenler Kulübü (2010) ve Labirent (2011) gibi başarılı işlerle kendini ispatlayan yönetmen Tolga Örnek'ten, ilk hayal kırıklığı yaşattığı Senin Hikayen (2013)'den sonra işte bunu hiç beklemiyordum!.
No se aceptan devoluciones adlı 2013 yılı yapımı bir Meksika filminden uyarlanmaya ve 'ahlâki'leştirilmeye çalışılan, ancak hiçbir açıdan Türkiye'leşemeyen Sen Benim HerŞeyimsin, bu hususta epey yol aldığımızı düşündüğüm görsel efektlerdeki kötü işçilikle de resmen göz çıkartıyor..
Geçtim diğer her şeyi, sadece şunu söyleyeyim; bu Sedat'ın, sırf filmlerde dublörlük yaparak kazandığı parayı ve yaşadığı lüks hayatı -zavallı- Kıvanç Tatlıtuğ, rüyasında bile göremez!.
O değil de, sonuna kadar kullandığı duygu sömürüsüyle bile etkileyici olmakta zorlanan 'vasat' bir filmin orijinalinde ne bulduk da bunun remake'ni yaptık, anlamak gerçekten güç..
Bence olay şöyle gelişti -atıyorum tabii; daha doğrusu umuyorum: Tolga'ların Çevik olanı, Örnek olana geldi; "Ağbi bak dün akşam şu filmi izledim, bi harika!. Bize uydurup yeniden çekelim derim ben.. Hem komik, hem ağlak, hem de sürprizli.. Yemin ederim çok tutar; hem benim çoluk çocuğu oynatıp ucuza da getiririz.. Ha adaşım ne dersin?"
Dünyaca meşhur 'Ağlayan Palyaço' adlı hüzün klişesini kendisine şiar edinen Sen Benim HerŞeyimsin -son tahlilde- hem de cin gibi bir çocuğa, asla yutmayacağı yalanları yutturma uğraşını, can sıkıcı 'komikleşme' çabalarını, yani tüm olumsuzluklarını, finaline -çok değerli bir mücevher gibi- sakladığı o sürpriziyle başarıya dönüştürmeyi, seyircisini de 'şaşkın ve üzgün' vaziyette sinemadan uğurlamayı umuyor..
Umarım umduğu oluyordur..
Sen Benim HerŞeyimsin
Yönetmen ve Senaryo: Tolga Örnek
Oyuncular: Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt, Tuna Çevik, Melis Birkan
Yapım: 2016, Türkiye
4 / 10
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