14.12.2016
Sing / Şarkını Söyle
Minyonlar gibi sevilen hitleriyle tüm dünyada izleyicilerin büyüleyen Illumination, 2016 yazında The Secret Life of Pets’in vizyona girmesinin ardından yıl sonunda Sing / Şarkını Söyle filmini sunuyor.
Animasyon, müzikal-komedi filmi olan Şarkını Söyle, herkesin içindeki parlak yıldızı ortaya çıkarma hikayesini konu alıyor.
Tamamen hayvanların yaşadığı bir dünyada geçen filmde Buster Moon, zor dönemler geçiren, bir zamanlar çok başarılı olan bir tiyatrodan sorumlu, kibar ve iyimser bir Koaladır.
Tiyatroyu her şeyden çok sever ve onu korumak için her şeyi yapabilir.
Ancak, zor günler geçiren tiyatronun yavaş yavaş parlaklığını kaybettiği günlerde eski görkemini yeniden kazandırmak için son bir şansı vardır; dünyanın en büyük şarkı yarışmasını yapmak.
Yarışmada özellikle beş yarışmacı dikkat çeker: Yumuşak sesli, dolandırıcı bir fare, ergenlik döneminde çekingen bir fil, 25 domuz yavrusunun arkasını toparlamaktan yıpranmış, sınırlarını zorlayan bir anne domuz, ailesinin ağır suçlarından kurtulmak isteyen genç bir gangster goril ve küstah erkek arkadaşı tarafından terk edilince tek başına kalarak mücadele veren bir rakçı kirpi.
Bütün hayvanlar, Buster’ın çadırına, bu yarışmayı hayatlarının gidişatını değiştirmek için bir fırsat olduğunu düşünerek gelir.
85’in üzerinde hit şarkı yer alan Şarkını Söyle filminin yazarı ve yönetmeni Garth Jennings (Son of Rambow, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy), yapımcıları Chris Meledandri ile Janet Healy’dir.
Filmin mmknmrtb notu ::
Her türden hayvanın her 'cinsten' insanı temsil ettiği Sing; hayatın ya da başkalarının zorladığını değil de kendi istediği şeyi yaparak başarmanın ve şu fani ve de acımasız dünyada mutlu olmaya çabalamanın değerini yükselten felsefesiyle bile çok kıymetli..
Bu değerli mesajı ve mükemmel bir görsellik sunan animasyon işçiliğiyle de yetinmeyen film, komedisinin yanında aksiyonu da ihmal etmeyerek, komple bir dramanın tüm gereklerini yerine getiriyor..
Son tahlilde, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüne güçlü bir vurgu da yapan bu eğlenceli animasyonu orijinal haliyle izlemek en iyisi/doğrusu olacaktı elbette; lâkin, dublajlı hâli de pek rahatsız edici değildi..
Neyse ki, filmin en önemli unsuru olan şarkıların orijinalliğine dokunulmamıştı..
7 / 10
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