27.12.2016
Tiyatro 3.2.1 : Kapılar
2000’lerin ilk yıllarında Ukrayna’da bir morgta yaşamla ölüm arasındaki iki kadının; Natalia ve Victoria’nın kendilerini bir anda içinde buldukları sıra dışı bir olayı konu alan Kapılar, seyirciyi daha ilk andan etkisi altına alıyor ve onu kimi zaman insanı şaşırtan kimi zaman düşündüren bir atmosferde, iki kadının gerçekliklerinin şahidi haline getiriyor.
Günümüzün sorgulanan değer yargılarına, tarihsel, kültürel ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan oyun, insanın varoluşunu, komünist rejim sonrası Ukrayna’sında kimi zaman Sartre’cı bir olgusal gerçeklik algısına, kimi zaman ise Kierkegaard’cı absürde dokunarak sorguluyor ve seyirci bir anda kendini, geçmişle gelecek, ölümle yaşam, gerçekle düş arasında, dünyanın kalanından izole olmuş soğuk bir morgta, soluksuz bir tempoda seyrettiği zamansal ve mekansal bir senkron kaymasında buluyor.
Oyunun Işık tasarımını Yüksel Aymaz, yönetmen yardımcılığını Gül Altınok, reji asistanlığını ise Cansu Dikmen üstleniyor.
Türkiye’de ilk kez Tiyatro 3.2.1 tarafından sahnelenen ve 24 Aralık’ta Moda Sahnesi'nde prömiyerini yapan Kapılar oyunu, 6-13-20 Ocak tarihlerinde, saat:21.00’da Beyoğlu Sahne Aznavur’da seyredilebilir.
Oyunun Biletleri Sahne Aznavur gişesinden ya da www.biletix.com’dan temin edilebilir.
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