Tiyatrokare’nin 25. Yıl oyunu 'Ahududu' başlıyor!.

Dünyanın en ünlü starları tarafından yorumlanan oyunun başrollerinde, Ahududu kadınları olarak bu kez Suna Keskin ve Melek Baykal var!
Melek Baykal, bu oyunla, yıllar sonra yeniden tiyatroya dönüyor.
Dünyada en çok sahnelenen oyunlardan olan, Joseph Kesselring’in “Arsenic and Old Lace” adlı eseri, Ahududu adıyla usta tiyatrocu Nedim Saban tarafından yeniden derlenerek seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan Ahududu, insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikayesini anlatıyor.
Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Halim Ercan, Bülent Seyran, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu var.
Nedim Saban da bu oyunda, deli tiplemesiyle yıllar sonra, tiyatronun perde arkasından perde önüne geçiyor.
Kalabalık bir ekibin başarılı uyumunu yansıtan ve seyirciyi doyasıya güldüren oyun için Nedim Saban şunları söyledi: “Joseph Kesselring’in meşhur oyunu Ahududu’yu yıllardır oynamayı düşünüp bir türlü fırsat bulamamıştık. Tiyatrokare yeni oyunu sayesinde çıtasını yükselterek başka bir yere çekti. Oyuncu olarak teksti okurken bile eğleniyorsunuz; çünkü Ahududu, son derece akıllıca yazılmış bir vodvil. Metnin kendisi, vodville de, güldürüyle de dalga geçiyor. Dünyada birçok olay yaşanırken biz tiyatrocular bambaşka şeyler konuşuyoruz. Oyun bununla da dalga geçiyor. Şiddeti ve adaleti sorguluyor. İçinde bir sürü teması olan, aynı zamanda müthiş güldüren ve tek bir espri üzerine gidebilen bir kara komedi. Ahududu Tiyatrokare’ye ve beş yıldır geliştirdiğimiz estetik anlayışımıza çok uygun oldu.
Doğru kadroyu doğru zamanda kurabilmek de gerekiyordu. Suna Keskin ve Melek Baykal’ın bir arada sahnede olması müthiş heyecan verici bir şey. Melek Hanım yıllardır tiyatroya dönmek istiyordu. Birçok proje üstüne onunla konuştuk, ancak bu proje en doğrusu oldu. Ahududu için ‘her şeyin denk geldiği bir oyun’ diyebiliriz.”
Ahududu ilk kez 24 Aralık’ta İstanbul Profilo Kültür Merkezi’nde perde açacak ve 24-25 Aralık tarihlerinde İstanbul Profilo Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Oyunun biletleri, Biletix ve gişelerde satışa sunuluyor.
Oyunun Künyesi
Yazan: Joseph Kesselring
Uyarlayan/ Yöneten: Nedim Saban
Dekor Tasarımı: Barış Dinçel
Kostüm Tasarımı: Günnur Çaras
Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz
Yardımcı Yönetmen: Erdinç Doğancı
Oyuncular: Suna Keskin/ Melek Baykal/ Nedim Saban/ Cem Güler/ Halim Ercan/ Bülent Seyran/ Dicle Alkan/ Birol Engeler/ Özgür Yetkinoğlu
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