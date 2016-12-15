TME'den Gelecek Filmler ve Fragmanları

İşte o seksi filmler ve onların şahane fragmanları:
WAR FOR THE PLANET OF THE APES / MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ
Aksiyon - Macera
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yönetmen: Matt Reeves
Yapımcılar: Peter Chernin, Dylan Clark, Rick Jaffa, Amanda Silver
Oyuncular: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn
LOGAN (WOLVERINE)
Yönetmen: James Mangold
Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe
Vizyon Tarihi: 3 Mart 2017
Tür: Drama
WHY HIM? / BU DA NEREDEN ÇIKTI?
Yönetmen: John Hamburg
Oyuncular: Bryan Cranston, James Franco, Zoey Deutch
Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Aşırı korumacı ama sevecen bir baba olan Ned (Bryan Cranston), tatil günlerinde ailesi ile birlikte Stanford’da yaşayan kızını ziyaret eder.
Ancak burada en büyük kabuslarından biri olacak, sosyal ilişkilerinde gariplikleri olan Silikon Vadisi milyarderlerinden Laird (James Franco) ile tanışır.
Ned kendisini ışıltılı yüksek teknoloji dünyasında kaybolmuş hissederken Laird’in kızına evlenme teklif edeceğini öğrenince büyük paniğe kapılır.
CURE FOR WELLNESS / YAŞAM KÜRÜ
Yönetmen: Gore Verbinski
Oyuncular: Jason Isaacs, Dane DeHaan, Celia Imrie
Vizyon Tarihi: 17 Şubat 2017
HIDDEN FIGURE / GİZLİ SAYILAR
Yönetmen: Theodore Melfi
Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe
Vizyon Tarihi: 24 Şubat 2017
Tür: Drama
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder