'Yağmurlarda Yıkansam' kadınlarla buluştu!.

Yağmurlarda Yıkansam, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’ etkinlikleri dahilinde RET International’ın düzenlediği özel gösterimde, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu’nda, RET International katılımcısı kadınlarla buluştu.
Özel Gösterim sonrasında yönetmen Gülten Taranç, Yapımcı / Akademisyen Ragıp Taranç ve Oyuncu Bilgin Ertok, RET International katılımcısı kadınların sorularını yanıtladı.
Film daha sonra Şanlıurfalı kadınlarla buluştu.
Özellikle Mardin'de çok yoğun bir ilgi ile karşılaşan filme 600 izleyici katıldı; Şanlıurfa'da ise 150 kişilik bir salonda gösterim yapıldı.
Söyleşide kadınların yoğun bir şekilde soru sorması Gülten Taranç'ı mutlu etti.
Kadınlar ‘gazetelerde, televizyonlarda, günlük hayatta şiddet haberleri duyuyorduk ama üzerine düşünmemiştik’ diyerek, filmin parmak bastığı kadına şiddet olgusuna da dikkat çekmiş oldular..
Endonezya'da düzenlenen ISENMA International Student Newcomer Woman Movie Film Festivali'nde Uluslararası En İyi Filme verilen Gold Award ödülünü kazanan Yağmurlarda Yıkansam 2017'de bağımsız olarak dağıtıma girecek.
RET International
2000 yılında kurulan RET International, 4 kıtada ve 35’ten fazla ülkede Eğitim Yoluyla Koruma sağlıyor.
İnsani yardım ve Kalkınma Yardımı arasındaki boşluğu Eğitim yoluyla doldurmayı amaçlayan ve Türkiye’de Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de,
1) Türkçe Dil Kursları
2) Kadın Koruma ve Güçlendirme Faaliyetleri
3) Gençlik Programları bileşenleriyle faaliyet gösteren RET International, bugüne kadar Türkiye’de 62 merkez yönetti ve 78.428 program katılımcısına ulaştı.
Yağmurlarda Yıkansam
Otuz beş yaşlarındaki Hale (çocukluğundaki adıyla Gamze) sevgilisi Engin’in yaptığı sürpriz evlenme teklifiyle, sıkı sıkıya kapattığı geçmişinin kapılarını aralamaya başlar.
Hale’nin sadece Engin’e karşı değil her şeye karşı bir sevme problemi vardır.
Hayat onu ruhsuz ve soğuk bir kadın haline getirmiştir.
İnsan kalabilmek, insan sevebilmek ve kendi gibi kalabilmek Hale için zordur.
Hale yavaş yavaş geçmişiyle yüzleştikçe sıcak bir insana dönüşmeye başlar.
Ne yağmurlar, ne Engin silemez geçmişi, Hale geçmişini, çocukluğu Gamze ile yüzleşerek atlatacaktır.
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