2016 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En Kötü' Filmleri

Bu gibi durumlarda kullanılan malum klişeyi devreye sokarak; "Ben demiştim demeyi sevmem ama" sözlerinin, yeni yıla iğrenç bir katliamla giren bir İstanbullu / Türkiyeli / Dünyalı için ne bi anlamı, ne de bir esprisi kalmıştır artık..
Terörü başımıza bela ettikten sonra, kökünü kurutacaklarını vadedenler mi ararsınız; olaydan önce, yılbaşı kutlamalarının günah olduğunun, buna müsamaha gösterilmemesi gerektiğinin vaazını verip, olay sonrası da alelacele günah çıkarmaya çalışan vaiz efendiye mi inanırsınız?!
Aslında ne desek boş..
Belki biz istemedik böyle olmasını, belki hak etmedik ama; sonuçta, içinde yer alma şanssızlığına uğradığımız bir toplumun hak ettiği bir kıyamete, hep birlikte sürükleniyoruz..
Neyse dostlar..
Konumuz ve hayatımız sinema olduğuna ve de hayatta kaldığımız sürece de onu izlemeye ant içtiğimize göre; haydin yaşamaya, haydin sinemaya!.
Ezelden ve kendiliğinden akortlu şu gönül telimizi titretebilme yeteneğine sahip değerli sanatçıların üretimi olan ve kendilerine 'özgürce' bağlandığımız estetik iplerle ruhumuzu göklere dek yükselten, birbirinden güzel o filmleri bir bir sıralamıştık dün..
Bugün de, kâh meslek gereği -istemeden- izlemek zorunda kaldığımız, kâh kötülüğü bize de sürpriz olan; ama -şurası bir gerçek ki- berbatlıkta birbirleriyle yarışan, yerli-yabancı filmleri huzurunuza çıkarıyoruz..
Dünkü yazıda da işaret ettiğimiz gibi; 'basın gösterimi' yapmayarak, filmlerine not vermemizi engellemeye çalışan bağzı filmcilerin sinsiliğine karşın, arenaya çıkmış birer gladyatör misali, biz sinema yazarlarının önüne kendilerini 'yiğitçe' atmış bu arkadaşları -her şeye rağmen- saygıyla selamlıyor ve alınlarından öpüyoruz..
mmknmrtb mütevelli heyeti
En Kötü 10 Ecnebi Film
|Fifty Shades of Black
1) Fifty Shades of Black (Michael Tiddes)
2) Precious Cargo (Max Adams)
3) The Call Up (Charles Barker)
4) Queen of the Desert (Werner Herzog)
5) Extraction (Steven C. Miller)
|Precious Cargo
6) Masterminds (Jared Hess)
7) Office Christmas Party (Josh Gordon, Will Speck)
8) Misconduct (Shintaro Shimosawa)
9) Cell (Tod Williams)
10) American Pastoral (Ewan McGregor)
|The Call Up
En Kötü 10 Yerli Film
|Alamet-i Kıyamet
1) Alamet-i Kıyamet (Doğa Can Anafarta)
2) Bol Şans (Gökhan Yılmaz)
3) Hayati Tehlike (Serdar Işık)
4) Rus'un Oyunu (Levent Özdemir)
5) Senarist (Hulusi Orkun Eser)
|Bol Şans
6) Kümes (Ufuk Bayraktar)
7) Hasret Bitti (Ayhan Özen)
8) Deliormanlı (Murat Şeker)
9) Ankara Yazı Veda Mektubu (Kemal Uzun)
10) Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler (Özgür Bakar)
|Hayati Tehlike
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