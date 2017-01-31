'2017 Yaratıcı Cesaret Ödülü' Ramize Erer'in!.

Karikatürlerini, annesinin kendisine verdiği özgürlük duygusuyla çizdiğini dile getiren Erer, ödül töreninde “Bu ödülü, Virginia Woolf ya da Simone de Beauvoir’i bilmeden feminist olan annem için alıyorum” dedi.
“Tehlikeli İlişkiler” başlıklı karikatür serisi ve “Kötü Kız”, “Tüpçü” gibi karakterleri çok sevilen çizer Ramize Erer; 44 yıldır gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük çizgi organizasyonu olan Angoulême Komik Festivali’nde 2017 Yaratıcı Cesaret Ödülü’nü kazandı.
Başarılı çizer, Fransa’nın en köklü mizah dergilerinden Fludie Glacial tarafından verilen ödülü alırken; “Virginia Woolf ya da Simone de Beauvoir’i bilmeden feminist olan annem için alıyorum bu ödülü. Hayat onu feminist yapmıştı. Bana verdiği sonsuz özgürlük duygusuyla çizdim bütün karikatürlerimi şimdiye kadar. Yarattığım karakterlerde kadınların arzularından ve kadın sorunlarından bahsettim” şeklinde konuştu.
Ramize Erer
Ramize Erer Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü mezunu.
Çizerliğe 1980 yılında GırGır dergisinde başladı.
Cumhuriyet gazetesinde ve sonrasında 13 yıl boyunca her gün Radikal gazetesinde “Tehlikeli İlişkiler” başlıklı bant çizdi.
Radikal’de aynı zamanda bir gazete okuru için sert gelebilecek “Kötü Kız” tipini yarattı ve okurlarına sevdirdi.
Feminist Pazartesi dergisinde yarattığı “Tüpçü” tipi ise kısa zamanda tiryakilerini yarattı. Eve tüp getiren tüpçüye aşık bir ev kadınını anlattığı kısa öyküleri hâlâ hatırlanıyor.
Kısa bir süre yayınlanan Karşı gazetesinde 1. sayfa çizerliği de yapan Ramize Erer, özellikle Gezi sürecini yansıtan politik karikatürleriyle beklenmedik bir etki yarattı.
Merkezi Fransa’da bulunan ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Cartoning for Peace kuruluşuyla pek çok ülkede sergilere katıldı.
Gazete çizerliği yanında mizah dergilerinde çizmekten de hiç kopmadı.
Hıbır dergisi ve son olarak Leman dergisinde uzun yıllar çizdi.
6 yıl önce kadın mizahçıların çıkardığı Bayan Yanı dergisinin kurucularından biri oldu ve hâlâ Leman’la birlikte bu dergide çizmeyi sürdürüyor.
Bugüne kadar 10 binden fazla karikatürü ve öyküsü yayınlanan Ramize Erer'in “Bir Bıyıksız”, “Eşi Nadide”, “Kötü Kız”, “Tehlikeli İlişkiler”, “Evlilik”, “Kız Hikayeleri” albümleri bulunuyor.
“Kötü Kız” albümü Almancaya, “Evlilik” albümü ise İtalyancaya çevrildi.
9 yıldır Paris’te yaşayan sanatçı 5 yıl önce çizerliğinin yanında eğitimini aldığı ressamlığa da dönüş yaptı.
Paris’te karma sergilere katılan Erer, ünlü küratör-yazar Beral Madra’nın dikkatini çekti ve Kuad galeride bir karma sergiye davet edildi.
Geçtiğimiz yıl İstanbul Versus Art Project’te ilk solo resim sergisini gerçekleştirdi ve oldukça ses getirdi.
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