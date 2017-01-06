6 dalda Oscar Adayı 'Manchester by the Sea' 3 Şubat'ta sinemalarda!.

Gangs of New York ve Analyze This gibi unutulmaz filmlerin senaristi Kenneth Lonergan’ın yazıp yönettiği ve yapımcılık koltuğunda ise Matt Damon’ın yer aldığı Manchester By The Sea, “En İyi Film", “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Özgün Senaryo” dallarında Oscar adayı oldu.
Casey Affleck Altın Küre’de olduğu gibi “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar adaylığı elde etti.
Michelle Williams “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”; filmdeki performansıyla büyük övgü toplayan genç yıldız Lucas Hedges, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dallarında Oscar ödülü için yarışma hakkı elde etti.
Yaşamın Kıyısında / Manchester By The Sea, Türkiye’de 3 Şubat’ta, yani önümüzdeki Cuma vizyona girecek.
Filmin mmknmrtb notu: 9 /10
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