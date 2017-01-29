Akbank Sanat: Yakın Dönem Hollanda Sineması

Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; Maraton, Bay Twister- Eğlenceli Sınıf, Finn, Soof ve Neydi O Günler isimli beş film Hollandaca orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
Akbank Sanat Sinema Kuşağı – Yakın Dönem Hollanda Sineması
Yer: Akbank Sanat
Program:
MARATON (The Marathon)
11 Şubat 2017, Cumartesi saat: 15.00
BAY TWISTER - EĞLENCELİ SINIF (Mister Twister – Class Of Fun)
14 Şubat 2017, Salı saat: 19.00
FINN
18 Şubat 2017, Cumartesi saat: 15.00
|Soof
SOOF
21 Şubat 2017, Salı saat: 19.00
NEYDİ O GÜNLER (Those Were The Days)
25 Şubat 2017, Cumartesi saat: 15.00
Tüm filmler Hollandaca orijinal ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.
Etkinlik ücretsizdir.
Salon kapasitesiyle sınırlı davetiyeler gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan dağıtılmaya başlanacaktır.
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