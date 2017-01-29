29.01.2017

Akbank Sanat: Yakın Dönem Hollanda Sineması



Akbank Sanat, 11-25 Şubat 2017 tarihleri arasında, Yakın Dönem Hollanda Sineması’na ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; Maraton, Bay Twister- Eğlenceli Sınıf, Finn, Soof ve Neydi O Günler isimli beş film Hollandaca orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

Akbank Sanat Sinema Kuşağı – Yakın Dönem Hollanda Sineması


Yer: Akbank Sanat

Program:

MARATON  (The Marathon)

11 Şubat 2017, Cumartesi  saat: 15.00



BAY TWISTER - EĞLENCELİ SINIF (Mister Twister – Class Of Fun)

14 Şubat 2017, Salı saat: 19.00



FINN

18 Şubat 2017, Cumartesi saat: 15.00


Soof



SOOF

21 Şubat 2017, Salı saat: 19.00



NEYDİ O GÜNLER  (Those Were The Days)

25 Şubat 2017, Cumartesi saat: 15.00


Tüm filmler Hollandaca orijinal ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Etkinlik ücretsizdir.

Salon kapasitesiyle sınırlı davetiyeler gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan dağıtılmaya başlanacaktır.



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