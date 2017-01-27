6 saatlik performans, protestolar, kutlamalar, terör olayları sonrasındaki kitlelerin tek bir vücut olarak etkileşimleri gibi bir çok tepkisel kitle hareketini dayatan güncel gerçekliğimizi göz önünde bulundurarak ortaya çıkarılmış dönüşümsel bir deney olarak karşımıza çıkıyor.
Ayrıca sanatçının cep telefonuyla kaydettiği video, izleyiciye şamanistik ritim eşliğinde animistik bir dönüşüm sunuyor.
Video eşliğinde gerçekleşen performansta, davulcular, senkronize olarak ya da kakofoni yaratarak 6 saat süreyle aralıksız ritim çalıyorlar.
Performansçılar bir “mosh-pit” başlatarak, 6 saat süreyle ritüeli mekanda canlandırıyorlar.
Bu süre içinde performans ile video birlikte var oluyor ve izleyici gözlemleyerek veya eşlik ederek performansa dahil oluyor.
Ali Emir Tapan, Biz Hava Filizlenen Tohumlarız
Performans: 28 Ocak 2017, 14.00-20.00
Video gösterimi: 25 Ocak – 3 Şubat 2017, 10.00-18.00
Mekan: The Pill
Ayvansaray Mahallesi Mürselpaşa Caddesi 181 Balat, İstanbul
Ücretsiz
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