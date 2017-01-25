Altın Lale Ulusal Yarışma Jüri Üyeleri Belirlendi!.

36. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi belirlendi.
Altın Lale Ulusal Yarışması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı da kapsayan Türkiye Sineması Tema Sponsorluğu’nu bu yıl Türk Tuborg A.Ş. üstleniyor.
36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlenecek.
İlk uzun metrajlı sinema filmleri Okul’u 2003’te çeken Taylan Biraderler’in ikinci uzun metrajlı sinema filmleri, korku-gerilim türündeki Küçük Kıyamet birçok ödül kazandı.
Üçüncü filmleri Vavien ile İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerini kazandılar.
İlk TV projeleri Sır Dosyası’nı 1997’de çeken Taylan Biraderler, Cinler ve Periler, Baba ve hit komedi dizisi Beşik Kertmesi gibi bir çok ses getiren TV projesine imza attı.
Ardından polisiye dizi Alacakaranlık ve 106 bölüm süren komedi-aile dizisi Yabancı Damat geldi. TV dizisi Muhteşem Yüzyıl ile tüm dünyada toplam 200 milyon izleyiciye ulaşan Taylan Biraderler, halen Vatanım Sensin dizisinin çekimlerini sürdürüyorlar.
|Taylan Biraderler
50’den fazla reklâm filminin de çekimlerini üstlenen ikili, yaşadıkları Los Angeles’ta Türkiye, ABD ve Ortadoğu bölgeleri için proje geliştirmeye devam ediyor.
Taylan Biraderler başkanlığındaki Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak.
|Çiçek Kahraman
Altın Lale Ulusal Yarışma Ödülleri
Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.
En İyi Film 150.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10.000'er TL ile ödüllendirilecek. Bu yıl da Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50.000 TL verilecek.
Türk Tuborg A.Ş. ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50.000 TL takdim edecek.
|Emre Erkmen
İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini ilk kez gerçekleştiren 40’ı aşkın filmin beyazperdede gösterildiği “Türkiye Sineması” bölümü, bu yıl Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.
2014 yılından bu yana farklı İstanbul Festivallerine ve İstanbul Bienallerine katkı sunan Türk Tuborg AŞ ile İKSV'nin işbirliği, İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması Tema Sponsorluğu ile daha da güçlenecek.
36. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Altın Lale Yarışması, Yeni Türkiye Sineması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak.
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