Jack’in (Shia LaBeouf) de yer aldığı bu grupta Star’ı, yaşayacağı aşk ve renkli parti geceleri bekliyor.
Fransız Première dergisinin “Z Kuşağı için Easy Rider” olarak tanımladığı, Cannes'da çoğu eleştirmeni kendine hayran bırakan ve festivalden Jüri Ödülü ile dönen yeni Andrea Arnold filmi American Honey, daha şimdiden günümüz Amerikan gençliğini en iyi anlatan filmlerden birisi olarak kabul ediliyor.
Aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını ani bir kararla geride bırakan 18 yaşındaki Star'ın, dergi aboneliği satan bir gruba eklemlenerek çıktığı uzun yolculuğu konu alan film; şahane bir soundtrack, müthiş bir görüntü yönetimi ve perdeden taşan inanılmaz bir enerjiyle soluksuz izleniyor.
Filmin başrolündeki amatör oyuncu Sasha Lane parlarken, âşık olduğu Jake rolünde Shia LaBeouf da kariyerinin en iyi performansını sergiliyor.
American Honey’nin soundtrack’i, filmin en önemli unsurlarından biri..
Andrea Arnold müziği klasik anlamda kullanmıyor, görüntülere uyacak müzikleri kullanmak yerine sevdiği müzikler etrafında kurguluyor filmini.
AMERICAN HONEY’E GELEN YORUMLAR
‘’İyimser ve yalın bir güzellik… Bu neslin filmi!’’ –Ryland Aldrich, Twitch
‘’Bir yol filminin olağanüstü gençlik depremi!’’ –Owen Gleiberman, Variety
‘’Yönetmen Andrea Arnold’un hayal gücü hipnotize edici.’’ –Kerrie Mitchell, Yahoo Movies
‘’Andrea Arnold’ın parlayan filmografisinde başyapıta en yakın filmi.’’ –Eric Kohn, IndieWire
JILL SOLOWAY’DEN AMERICAN HONEY ÜZERİNE
Transparent dizisinin senarist ve yönetmeni, Six Feet Under, How to Make it in America’nın senaristlerinden, Emmy ödüllü yapımcı ve yönetmen Jill Soloway’in American Honey yorumu: ‘’Açlık. Kamerayı görüntülerle doldurmak için ihtiyaç duyulan en önemli şey ve bir yönetmenin ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm en mühim şey aynı zamanda. Arzu dolu yönetmenler arıyorum. Devasa bir kalp ile oynamak için ortaya çıkan, satırları yeterince büyük ve geniş çemberler çizen oyuncuların oynamak istediği çevreler… Bunlar Andrea Arnold’da var ve onun sayesinde yönetmen olduğuma eminim.
American Honey ile yeniden sergilenen bu açlığa sahip olmak istedim. Arnold’ın Sasha Lane’i Star’a çevirme şekli içime işledi. Onların özlemleri, duygu arayışları, canlılık için birlikte dans eden insan gruplarının melankolisiyle beraber.’'
Filmin mmknmrtb notu ::
Her birinin -tahmin ettiğimiz- hikâyeleri farklı da olsa bi şekilde hayatın sillesini yemiş, o meşhur Amerikan Rüyası'nı rüyalarında bile görememiş yoksul gençlerin, işi bilen, öğreten, örgütleyen -haliyle de- toplam parsadan yüklüce bi komisyonu cukkalayan (Yaşasın Kapitalizm!) genç bir kadının ödünsüz 'patron'ajlığında toplanarak, bir nevi 'komün hayatı' içinde yollara düşme, dergi satma ayağına ev ev dolaşarak para kazanma, sürekli ve de birlikte eğlenip, 'anı yaşa'yarak yaşamı deneyimlemeleri üzerine bir gençlik draması..
Her anlamda 'boktan' bir yaşantının içinde debelenirken, 'ilk görüşte aşk'ın işaret ettiği yola çıkarak kendi kişisel bağımsızlık hareketinin de fitilini ateşleyen Star kızımıza 'gevşek bağlarla' bağlı olduğunu hissettiren, sürekli ortalıkta dolaştığı halde kendini tamamen unutturmayı da başarabilen 'belgesel özellikli' bir kameranın yakaladığı, benzerine ender rastlanan bir gerçeklik içinde 'yaşayan' oyuncu performanslarıyla güçlenen American Honey, 'katkısız sinema' sanatının tüm gereklerini hakkıyla yerine getirerek, olağanüstü güçlü bir 'sinema duygusu' yaratmayı başaran bir başyapıt..
9 / 10
American Honey
Yönetmen: Andrea Arnold
Senaryo: Andrea Arnold
Oyuncular: Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough, McCaul Lombardi
Görüntü Yönetmeni: Robbie Ryan
Kurgu: Joe Bini
Yapımcılar: Thomas Benski, Lars Knudsen, Lucas Ochoa, Pouya Shahbazian, Jay Van Hoy, Alice Weinberg
Yapım Yılı: 2016
Ülke: ABD, İngiltere
Süre: 163 dakika
|Filmin galasından
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