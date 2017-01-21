Belle et Sebastien, L'aventure Continue / Sebastian Sevgili Dostum

Sebastien artık 10 yaşındadır ve 2 yıldır görmediği arkadaşı Angelina'nın dönüşünü büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.
Genç kadını Alpler'in bu küçük köyüne taşıyan uçağın dağlarda yere çakıldığı haberi gelir.
Birkaç gün süren aramalar henüz sonuç vermemiş, enkaz bulunamamıştır.
Yetkililere göre, kurtulan da olmamıştır.
Tüm kasaba umudunu kaybetse de Sebastien, haberlere inanmaz ve vakit kaybetmeden Angelina'yı aramak ister.
Sebastien'ın dedesi de umutludur ve Sebastian'a yardım edecektir.
Dedesi bölgedeki tek pilotu ayarlar; ona göre Peter adındaki bu adam, Angelina'yı bulmalarına yardım edebilecektir.
Sadık köpeği Belle ile birlikte Sebastien, hayatının en tehlikeli macerasına başlarken; belki de hayatını sonsuza kadar değiştirecek bir sırrın da peşine düştüğünün farkında değildir..
Yönetmen: Christian Duguay
Senaryo: Fabien Suarez, Cécile Aubry, Juliette Sales
Oyuncular: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier, Thylane Blondeau
Yapım: 2015, Fransa, 97'
Filmin mmknmrtb notu ::
Filmleri de vardır o ayrı; ama -bilenler bilir- bir zamanların nadide televizyon dizisinin ve çocukluğumuzun biricik kahramanı olan, insanlara sürekli bir şeyler anlatmaya çalışmaktan resmen imanı gevreyen Lassie köpeğin maceralarını akla getiren bir güzel aile filmi..
Tabii, Lassie'nin Fransa görmüş ve bir Dünya Savaşı yaşamış hâli de denebilecek, harika köpek Belle'in de kadrosunda bulunduğu bu filmin, prodüksiyondan oyunculuğa kadar her açıdan, nostalji takviyeli o öncülüne epeyi fark attığını da belirtmek şart..
6 /10
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