'Cesur Kahraman : Ejderha Büyüsü' 27 Ocak'ta sinemalarda!.

Ancak ülkelerine musallat olan son ejderha da yıllar önce babası tarafından avlanmıştır.
Bir gün, Adler adındaki yaşlı bir büyücünün ejderhanın geri dönebileceği uyarısıyla yollara düşen babasının yanında giden Nicky, yarasa arkadaşı Eddie ile birlikte yanlışlıkla sihirli bir dünyaya geçer ve geri dönemez.
Artık Nicky ve Eddie için cesaretlerini kanıtlayarak evlerine dönmenin zamanıdır!
Hem de umduklarından daha fazla macera ve eğlenceyle beraber!
Hem çocukların, hem de anne babaların keyifle izleyeceği animasyon The Dragon Spell / Cesur Kahraman : Ejderha Büyüsü, Türkçe dublajlı olarak 27 Ocak’ta vizyona giriyor.
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