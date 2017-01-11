David Lynch ve John Waters !f İstanbul’da!.

Diziden önce filmi: İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü
Bunlardan ilki, Eraserhead, Blue Velvet, Mulholland Drive gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch’in 1992 tarihli klasiği Twin Peaks: Fire Walk with Me / İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü!
Lynch’in Mark Frost ile birlikte yarattığı, 90’ların başında tüm dünyayı ekranlara kilitleyen kült televizyon dizisi İkiz Tepeler'in sinema filmi de olan İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü, Laura Palmer cinayetinin arkasındaki sırları ve Palmer’ın son yedi gününü odağına alıyor, seyirciyi karanlık ve ürkütücü bir evrene sokuyor.
Cannes’daki ilk gösteriminde eleştirmenleri adeta ikiye bölen ama yıllar içinde külte dönüşen film, özellikle tuhaf ve tedirgin edici düş sahnesiyle hafızalara kazınıyor.
Hayranları dizinin bu yıl Showtime’da yayınlanacak yeni bölümleri için gün sayarken yenilenmiş kopyasıyla İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü'yü de Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da izleyecek.
!f kült’ün ikinci filmi ise, John Waters’ın 1970’lerin başında tüm sınırları ihlal eden ve uzunca bir süredir kayıp olan filmi Multiple Maniacs / Masmanyaklar!
Variety’nin “şiddetin operası” olarak tanımladığı ve “İnanılmaz bir film, eğlenceli, kepaze ve dehşetengiz” sözleriyle övdüğü film, yenilenmiş kopyasıyla Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da seyirci önüne çıkıyor.
Erkek arkadaşı tarafından aldatılınca sinirinden kendini bir anda kargaşanın ve cinayetin içinde buluveren Divine’ın hikâyesini konu alan Masmanyaklar, John Waters’ın senaryosundan kurgusuna neredeyse tek başına kotardığı ve Pink Flamingos / Pembe Filamingolar, Female Trouble, Polyester, Hairspray, Cry-Baby gibi klasiklerinin de öncüsü sayılan bir başyapıt.
Divine başta olmak üzere David Lochary, Mary Vivian Pearce ve Mink Stole gibi fetiş oyuncularını başrole taşıyan Waters, sinema tarihinin en şoke edici filmlerinden birine imza atıyor.
Biletler 3 Şubat’ta biletix’te!
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