17.01.2017
'Enkaz' 10 Şubat'ta vizyonda!.
Tek başına doğaya adapte olmaya çalışan Barış ise her gün kameraya bakarak yaptıklarını video günlüklerine anlatır.
Enkaz altında kalan da, enkaz altından çıkan da telafisi giderilemeyecek hasarlara sahiptir.
Farklı atmosferiyle çarpıcı bir sinema deneyimi yaşatan, başrollerinde televizyon ekranlarından tanıdığımız Akasya Asıltürkmen ve Behzat Ç.'den tanıdığımız Berke Üzrek'in rol aldığı Enkaz, 10 Şubat'ta vizyona giriyor.
Yönetmen: Alpgiray M. Uğurlu
Oyuncular: Akasya Asıltürkmen, Berke Üzrek
Yapımcı: Suzan Güverte
Yıl: 2016
Tür: Gerilim
Süre: 81 dakika
Dil: Türkçe
Vizyon tarihi: 10 Şubat 2017
Filmin mmknmrtb notu : 6 /10
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