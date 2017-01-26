!f 2017 Festival Programı Açıklandı!.

Festival direktörleri Serra Ciliv ve Pelin Turgut’un !f 2017 programını tanıttıkları toplantıya, !f İstanbul ana partneri İş Bankası Maximum Kart adına Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan ve !f Yarın sponsoru Samsung adına Samsun Electronics Türkiye Mobil Ürünler Kıdemli Pazarlama Müdürü Burak Destici de konuşmacı olarak katıldı.
Ciliv: “İlhamı Jodorowsky’den aldık”
Festival direktörü Serra Ciliv, bu yılın temasının “İyileştiren Şeyler” olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Bu ülkede yaşayan herkes gibi, bizim de ‘bizlere ne güç verir? Ne şifa verir?’ soruları hep aklımızdaydı bu yılki festivali hazırlarken. Alejandro Jodorowsky'le !f'te bir kaç yıl önce yaptığımız bir röportajda ‘Dünyayı değiştiremeyiz, çok büyük; ancak, iyileştiren şeyler yapabiliriz. İyileştiren sanat, iyileştiren müzik, iyileştiren ticaret’ demişti. Biz de ‘İyileştiren Şeyler’i konuşmaya başladık. Bizi zor zamanlarda ne iyileştirir diye birbirimize sorduğumuzda herkesin cevabı az çok aynıydı: bir arada durabilmek, konuşabilmek ve ışık tutan filmler, kitaplar, şiirler…”
!f 2017’nin yenilikleri
Bu yıl !f İstanbul ve Samsung ortaklığıyla bomontiada Alt Sanat Mekânı’nda gerçekleşecek !f Yarın Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi için çok heyecanlı olduklarını belirten Pelin Turgut ise bu yılın yeni bölümlerini anlattı: “Gerçeğin ne olduğunun tartışıldığı bir dönemde yeni nesil belgeselleri bir araya getirdiğimiz ‘Görme Biçimleri’ bölümü, adını yakın zamanda kaybettiğimiz ve çok sevdiğimiz John Berger’dan aldı. Çok sesli hikayeciliği desteklemek üzere son üç yıldır !f İstanbul ve Anadolu Kültür’ün ortaklaşa kurduğu Yeni Film Fonu’na bu yıl ek olarak Ortadoğulu belgeselcileri İstanbul’da bir araya getireceğimiz Doc Lab adlı belgeselciler buluşması düzenliyoruz. Bu yılın bir diğer önemli yeniliği Samsung desteğiyle gerçekleşen !f Yarın bölümü. Geleceğin sinemasını sadece anlatmakla yetinmeyip, bizzat deneyimleten bu sanal gerçeklik platformu ve sergisi, bu alanda yılın en çok konuşulan işlerini İstanbul’a getiriyor.”
5 yıldır İş Bankası Maximum Kart ile birlikte
İş Bankası Maximum Kart adına konuşan Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ile 5 yıldır sürdürdükleri işbirliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve şunları söyledi: “Dünya değişiyor, hayatlar, beklentiler değişiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz Dijital Çağ’da yaşadığımız hızlı teknolojik gelişmeler insan hayatının değişiminde büyük rol oynuyor. Değişime uğrayan yeni şeyleri artık eski kelimeler ile tanımlamakta zorlanıyoruz. !f İstanbul, 16 yıldır sürdürdüğü anlamlı yolculuğunda tüm bu değişimleri her yıl toplumsal menfaatleri, kaygıları, ümitleri odağına alarak sinema sanatı ile çok güzel anlatmayı başarıyor. Ruhlarımızı iyileştirici, yeni bakış açıları kazandıran filmlerden başarılı sentezler yapıp sinemaseverler ile buluşturuyor. Bu senenin programına baktığımızda insanı insan yapan ortak öğeleri işleyen, birleştirici eserleri görüyoruz. 16. yılında !f yine hayal gücüne, rüyalara, hepimizin içindeki özgür, geniş alanlara ve yaratıcılığın olasılıklarına işaret edip, sinemaseverlere ‘Kaçırmayın’ diyerek şifa olmak için sahneye çıkıyor. İşbirliğinin bizi heyecanlandıran diğer bir yönü, festival salonlarını ülkemizin toplam 30 şehrine ve hatta ülke sınırlarının dışına taşıyan !f². !f²’yi üniversiteli markamız İş’te Üniversiteli ile desteklemekten ötürü de ayrı bir heyecan duyuyoruz.”
Samsung ve !f İstanbul ortaklığı: !f Yarın
Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünler Kıdemli Pazarlama Müdürü Burak Destici ise, bu yıl ilk kez birlikte çalıştıkları !f İstanbul ile kurdukları ortaklığın çok değerli bir sonuca vardığını ve !f Yarın için büyük heyecan duyduklarını anlattı: “Bu yıl festival kapsamında bir ilki gerçekleşecek olan !f Tomorrow- sanal gerçeklik ve interaktif hikâyeler sergisi ile seyirciler, geleceğin teknolojisi sanal gerçeklikle tanışacak. Birbirinden farklı dünyalara yolculuk edecek. Samsung olarak, kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’ne yeni nesil giyilebilir sanal gerçeklik ürünlerimizle ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. !f Yarın Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler sergisinde, 360 derece panoramik görüş açısı sağlayan Samsung Gear VR gözlüklerle sinematik bir sanal gerçeklik ortamı yaratacağız. Bugün dünyanın en inovatif teknoloji şirketlerinden biri olarak yenilikçi fikirler ve teknolojilerle dünyaya ilham vermeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken dünyayı değiştiren teknolojileri insanların günlük yaşamlarına dahil ediyoruz ve geleceğe yön veriyoruz. !f Yarın kapsamında sinemaseverler Samsung Gear VR deneyimi ile son yılların ses getiren filmlerini heyecan verici bir dünyanın içinde izleyebilecek.”
!f’li günler 16 Şubat’ta başlıyor!
16-26 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart 2016 tarihleri arasında ise Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek.
!f İstanbul bağımsız sinemanın en iyilerini, yılın çok konuşulan ve bol ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluştururken, !f music filmleri ve etkinlikleriyle müzik tutkunlarının odağı olacak, !f Yarın ile sanal gerçeklik dünyasının sınırsız dünyasına sürükleyecek, dijital yayın ağı !f ² ile de 32 farklı kente !f filmlerini götürecek.
İstanbul’da yeni salon: Cinemaximum Akasya
!f İstanbul bu yıl İstanbul durağında, Cinemaximum City’s Nişantaşı, Cinemaximum Kanyon ve Cinemaximum Budak & CKM salonlarının yanına yeni bir sinema salonu daha ekliyor: Cinemaximum Akasya.
Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de de Cinemaximum Konak Pier sinemalarındaki gösterimlerine ise devam ediyor.
Festivalin etkinlik mekânları ise bomontiada, Babylon ve Alt Sanat Mekânı olacak!
Biletler biletix’te!
16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin biletleri 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 17-19 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için biletix’te % 10 indirimle ön satışa çıkacak, İş Bankası Maximum Kart sahiplerine %20 indirimle ön satışa çıkacak..
Bu yıl festival biletleri biletix’ten ve sinema gişelerinden satın alınabilecek.
Tüm öğrencilere !f bileti 2 TL!
Bu yıl !f İstanbul, genç !f’çilere özel bir indirimle geliyor. Öğrenci kimliğini gösteren !f’çilere hafta içi gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulacak. İş’te Üniversiteli ya da Maximum Kart sahibi öğrenciler ise aynı seansları 1 TL ödeyerek izleyebilecekler.
!f İstanbul’un diğer seanslar için bilet ücretleri ise şöyle olacak:
İstanbul
Hafta içi gündüz gösterimleri (19:00 öncesi tüm seanslar)
Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TL
Hafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün
Tam: 20 TL Öğrenci: 17 TL
21:30 – 22:00 seansları
Tam & Öğrenci: 22 TL
Ankara ve İzmir
(19:00 öncesi tüm seanslar)
Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TL
Hafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün
Tam: 19 TL Öğrenci: 16 TL
21:30 – 22:00 seansları
Tam & Öğrenci: 20 TL
İş Bankası Maximum Kartlılara özel avantajlar
Festivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film” ve “Maximum Müzik” paketleri ile biletlerde % 50 indirim ayrıcalığı sunulacak.
İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini, “Maximum Müzik” paketiyle ise en az 2, en fazla 6 adet etkinlik biletini %50 indirimle satın alabilecekler.
Paket almayı tercih etmeyen İş Bankası Maximum Kart sahipleri için de film ve etkinlik biletlerinde ön satışta %20 indirim ayrıcalığı sunulacak.
İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde ve Mars Cinema Group ortaklığında yapılacak 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16 Şubat’ta İstanbul’da başlayacak ve 2 Mart’ta Ankara’ya ve İzmir’e uğrayarak 5 Mart’ta 16. yaş yolculuğunu tamamlayacak.
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