!f² : 5 !f filmi 32 şehir, 42 farklı noktada!.

İş Bankası Maximum Kart ve İş'te Üniversiteli partnerliğinde beşinci kez düzenlenen !f², Anadolu Kültür danışmanlığında ve Mediatriple tarafından sağlanacak online video platform ile gerçekleşecek, Reha Erdem’in son filmi “Koca Dünya”dan yılın en çok konuşulan filmlerinden “Tanna”ya 5 filmi, İstanbul ile aynı anda Anadolu’daki ve komşu ülkelerdeki sinemaseverlerle buluşturacak.
16 Şubat’ta yola çıkacak 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, yılın merakla beklenen filmlerini Türkiye’ye getirmeye devam ediyor.
Festivalin özel gösterimleri ve etkinlikleriyle yine çok konuşulacak programında bu yıl,
!f² özellikle dikkat çekiyor.
Dünyada ilk kez 8 yıl önce !f İstanbul tarafından başlatılan ‘alternatif film dağıtım ve paylaşım’ projesi !f², İş Bankası Maximum Kart ve İş'te Üniversiteli partnerliğinde düzenleniyor ve Anadolu Kültür danışmanlığında ve Mediatriple tarafından sağlanacak online video platform ile gerçekleşiyor.
!f İstanbul programından seçilen 5 özel film Türkiye’de 30 şehrin yanı sıra Gümrü ve Lefkoşa’da sinemaseverlerle buluşuyor.
Festivalin son üç günü olan 24, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gösterilecek bu filmler, 32 şehir ve 42 farklı noktada, 15 bin kişiye aynı anda ulaşacak.
Ayrıca, Anadolu’nun farklı şehirlerinin toplum merkezlerinde Suriyeli mültecilere özel Arapça altyazılı gösterimler de yapılacak.
Gösterimlerin ardından İstanbul’da yönetmenlerle yapılacak söyleşiler internet üzerinden canlı yayınlanacak ve bu şehirlerdeki katılımcılar da sohbeti izleyip, yönetmenlere soru sorabilecek.
|Koca Dünya
Koca Dünya’dan Tanna’ya
Bir festival tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen ‘alternatif dağıtım ve paylaşım’ projesi !f² kapsamında bu yıl; Reha Erdem’in Venedik Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü’yle dönen, Eylül’de gerçekleşen Adana Film Festivali’nden de “En İyi Film”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “Türkan Şoray Umut Genç Veren Kadın Oyuncu” ve “Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü” dallarında ödülleri toplayan son filmi “Koca Dünya”; Hindistan’da Google’ın çağrısıyla bir gün boyunca milyonlarca insanın telefonları ya da kameralarıyla kendi hayatlarını kaydetmesi sonucu kurgulanmış Richie Mehta filmi “India in A Day/Bir Günde Hindistan”; David Lynch’in “Fil Adam” klasiğiyle karşılaştırılan, otistik ve oldukça deforme bir bedene sahip Rikard’ın sıcacık hikâyesini konu alan “The Giant/Dev”; genç Kanadalı şair Rosie Ming’in şairler diyarı İran’da kendi geçmişine yaptığı yolculuğu etkileyici çizimlerle izleyeceğimiz animasyonu “Window Horses/Camdan Atlar” ve Londra, Venedik film festivallerinden ödüller toplayan, Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adaylığına göz kırpan ve bir yeryüzü cennetinde yaşanan büyük bir aşkın gerçek hikâyesini anlatan büyüleyici ve dokunaklı “Tanna”, gösterilecek.
|Tanna
!f² nedir?
!f², bir festival tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen, 8 yıl önce !f İstanbul tarafından başlatılan ‘alternatif dağıtım ve paylaşım’ projesidir.
5. kez İş Bankası Maximum Kart ve İş'te Üniversiteli partnerliğinde ve ilk yılından beri Anadolu Kültür danışmanlığında düzenlenen !f² kapsamında, !f İstanbul’un farklı bölümlerinden 5 film seçilmekte.
Festivalin İstanbul ayağının son üç gününde gösterilen bu 5 film, aynı anda Anadolu’da ve komşu ülkelerdeki şehirlerde sinemaseverlere ulaşıyor.
!f²’yi kimler düzenliyor?
!f² filmlerini !f İstanbul seçiyor, gösterimlerin organizasyonunu şehirlerdeki üniversiteler, dernekler, sanat inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşlarından sinemaseverler yapıyor.
Gönüllülüğe dayanan bu işbirliği 7 yıldır kesintisiz sürüyor ve her yıl daha da büyüyor.
Siz de bu sinema ağına katılmak ve kendi şehrinizde !f filmlerinin gösterilmesini sağlamak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Gösterimler nasıl gerçekleşiyor?
!f² ortağımız olan internet servis sağlayıcı Mediatriple, seçilen 5 filmi festivalin son üç gününde ortaklarımıza açıyor ve İstanbul’daki gösterim yapılan salonla aynı anda, internet üzerinden gösterime sokuyor.
Yüksek görüntü kalitesiyle gösterilen bu filmler aynı anda tüm ortak şehirlerde sinemaseverlere ulaşıyor.
İstanbul’daki gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleriyle salonda söyleşi yapılırken ortak şehirlerimizdeki izleyiciler de internet üzerinden bu anı canlı izleyebiliyor ve yönetmene sorularını gönderebiliyor.
|The Giant
2017 !f² ortakları ve gösterim mekânları
Adana Adana Kültür ve Sanat Merkezi
Adıyaman Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği
Afyonkarahisar İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu
Amasya/Merzifon Akif Gülle Kültür Merkezi
Antakya Seyba Butik Cafe
Antalya/Alanya Alanya Ticaret Odası
Antalya/Kaleiçi N’sin Cafe
Balıkesir/Ayvalık Ayvalık Sanat Fabrikası
Balıkesir/Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi
Balıkesir/Karesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonu
Batman Batman Kültür ve Sanat Derneği Salonu
Bursa Konak Kültürevi
Bursa/Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Çanakkale Ece Ayhan Kültürevi
Çanakkale/Adatepe Adatepe Taşmektep
Denizli Kitap Kurdu Kafe
Diyarbakır Eğitim-Sen Çok Amaçlı Salon
Ermenistan/Gümrü Style Sanat Galerisi
Eskişehir/Odunpazarı Hasan Polatkan Kültür Merkezi
Gaziantep Yeşilçam Kafe Üstü-Gösterim Salonu
İzmir/Alaçatı Papazz
İzmir/Seferihisar Çağan Irmak Salonu
Kastamonu Ahmed Yesevi Konferans Salonu
Kayseri AGÜ Konferans Salonu
Kıbrıs/Lefkoşa Hoi Polloi
Malatya İnönü Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi
Manisa/Soma Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği
Mardin Sinek Cafe
Mardin/Kızıltepe Daktilo Kültür Sanat Kafe
Mardin/Nusaybin Eğitim-Sen Salonu
Mardin/Ömerli Ömerli Lisesi
Mersin M. İlhan- A. Uğural Salonu
Muğla/Bodrum Gravilya Bodrum
Muğla/Datça Metamorfoz Sanat Evi
Muş Genç Birikim Derneği
Nevşehir/Ürgüp Yusuf Yiğitoğlu Konağı
Rize/Fındıklı Fındıklı Bageni Pansiyon
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi UZEM
Şanlıurfa Mefsad
Trabzon Ruhi Türkyılmaz Sanatevi
Van Mephisto Tiyatro Kafe
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