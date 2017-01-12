12.01.2017
Hep Yek 2
Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ile Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır’ın (Gürkan Uygun) eline düşmüştür.
İlk filmde kendisine kazık atan Şahin’i öldüren Cevat Bakır, Şahin’in suç ortakları Altan ile Gürkan’ın canını Şahin’in cesedini ortadan kaldırmaları şartıyla bağışlar.
Ancak iki kafadar bu işi de ellerine yüzlerine bulaştırdıklarından; başlarına ilk filmde olduğu gibi onlarca bela açıp, peşlerine memleketin en psikopat adamlarını takmayı başarırlar.
Bu Son Olsun isimli 12 Eylül komedi filmi ile 2012 yılında damga vuran yönetmen Orçun Benli’nin yönettiği Hep Yek 2’nin senaryosunda Bilal Kalyoncu ve Şükrü Üçpınar’ın imzası var.
Hep Yek 2, Orçun Benli’nin beşinci sinema filmi olarak seyirci ile buluşacak.
Orçun Benli her filminde olduğu gibi Yeşilçam emekçilerini yine unutmayarak Hep Yek 2’de de Çoşkun Göğen gibi efsane isimlere yer veriyor.
İnternet Fenomeni Erdağ Yenel de usta oyunculara eşlik edecek.
Yolunda A.Ş. internet dizisiyle meşhur olan Erdağ Yenel, Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları filmi ile ilk başrol deneyimini yaşamıştı.
Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Gürkan Uygun, Tuna Orhan, Deniz Uğur, Ali Çatalbaş, Cenk Ertan, Ali Keçeli, Erdağ Yenel, Sefa Zengin
Hep Yek 2 yarın gösterime giriyor.
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