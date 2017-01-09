İstanbul Modern Sinema: Oscar'ın Yabancıları

|Elle
İstanbul Modern Sinema, Oscar heyecanı yaklaşırken,“Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor.
Bu çekişmeli yarışta adı öne çıkan yapımlara yer veren seçki, Oscar adayı olmalarına rağmen aslında Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor.
Programın öne çıkan filmleri arasında Paul Verhoeven’ın Fransızca çektiği ilk film olan ve konusuyla tartışma yaratan O (Elle); İsviçre adayı ve Cannes Film Festivali’nin gözdelerinden biri olarak adını duyuran animasyon Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette); İran çağdaş sinemasının en güçlü temsilcilerinden Ashgar Farhadi’nin, Arthur Miller’ın “Satıcının Ölümü” oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad’ın hayatları üzerinden yeni bir ahlak çözümlemesi sunduğu Satıcı (Forushande), İspanya’nın en ünlü yönetmenlerinden Pedro Almodóvar’ın bir kadının geçmişini anlattığı, 20. filmi Julieta; İtalya’nın temsilcisi, günümüzün en acil toplumsal sorunlarından biri olan Avrupa’daki mülteci krizini konu alan belgesel, Denizdeki Ateş (Fuocoammare) ve Singapur’un adayı, bir hapiste cellatla gardiyan arasında geçen psikolojik dram Çırak (Apprentice) yer alıyor.
|Ma Vie de Courgette
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