24.01.2017
Jackie
Jackie, yakın tarihin en karanlık ve gizemli olaylarından 'John F. Kennedy Suikastı'nın sonrasına odaklanıyor.
Başkan Kennedy, 22 Kasım 1963’te Dallas’ta konvoyunun geçişi sırasında açılan ateşle öldürülür.
Olay esnasında Kennedy’nin hemen yanı başında olan Jackie bir yandan tüm ulusun gözleri üzerindeyken bu travmayı atlatmaya çalışacak, bir yandan da kocasının tarihi mirasını yaşatıp, çocukları için vakur bir duruş sergilemek zorunda kalacaktır.
Natalie Portman'ın Altın Küre adaylığı getiren ve eleştirmenler tarafından kariyerinin en iyisi olarak nitelenen performansıyla çok konuşulan filmde ona Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup ve John Hurt eşlik ediyor.
Yönetmenlik koltuğunda ise The Hollywood Reporter tarafından “günümüz sinemasının en yetenekli yönetmenlerinden biri” olarak nitelenen, Oscar adayı No'nun yönetmeni Pablo Larraín bulunuyor.
Yönetmen: Pablo Larraín
Senaryo: Noah Oppenheim
Oyuncular: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt
Görüntü Yönetmeni: Stéphane Fontaine
Yapımcı: Darren Aronofsky, Juan de Dios Larraín
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Şili, Fransa, A.B.D.
Süre: 100 dk.
Dağıtım: Bir Film
İthalat: Fabula Films
Filmin mmknmrtb notu ::
Eski 'mutlu' günlerden pasajlar sunsa da film asıl olarak; Başkan kocası, başına isabet aldığı bir mermiyle öldürülürken onun hemen yanında bulunan ve adamın bir anda dağılan kafasının parçalarını birarada tutabilmek için çabalayan bir First Lady'nin -o en sıcak dakikalardan, en soğuk cenaze merasimine kadar geçen süreçte yaşadığı- ruhsal travması ağır günlerine dair, biyografik bir drama..
Söz konusu kısa dönem, Jacqueline Kennedy Onassis'i bize tam manasıyla tanıtmaktan uzak elbette; ancak, hükümdarlığının ve şöhretinin zirvesindeki bir kadının -hedefini bulan bir merminin etkisiyle- bir saniye içinde dibe vurmasının ve de tabiri caizse -tüm o 'vakur duruş'a rağmen- bir First Lady'den Lost Lady'ye dönüşümü, gayet iyi bir biçimde resmediliyor..
Filmin -türe özgü- muhtemel sıkıcılığı, 'kompakt' senaryo, yönetmen üslubu ve filmin dinamik kurgusuyla birlikte, hissedilmeyecek düzeyde kaldığını da belirtir; iyi seyirler dilerim..
7 /10
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