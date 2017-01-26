KAYGI'nın Dünya Prömiyeri Berlin’de!.

Bu yıl 9-19 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek festivale Türkiye’den seçilen tek yapım KAYGI oldu.
Her şeyi unutuyoruz. Kâbuslarımız hariç!
Haber kanalında çalışan Hasret uzun süredir aynı kâbusu görmektedir.
Tekrarlayan kâbuslarla aklına bir soru düşer: Annesiyle babası trafik kazasında ölmemiş olabilir mi?
Unutma-unutturma temalı KAYGI, geçmişini hafızasında arayan bir medya çalışanının öyküsünü anlatıyor.
Daha önce komedi filmlerinde izlediğimiz Algı Eke, KAYGI ile ilk kez bir psikolojik gerilim filminde başrolü üstleniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı da yer alıyor.
İstanbul Film Prodüksiyon’un (IFP) yapımcılığını üstlendiği KAYGI’nın ortak yapımcıları Filmada’nın kurucusu Armağan Lale ve filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik.
|Ceylan Özgün Özçelik
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk film yapım desteği alan KAYGI, proje geliştirme aşamasından bu yana; !f Istanbul Sundance Senaryo Lab’e seçildi; New Directors FEST Pitching Forum’da ikincilik ödülü ve İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Yapım Aşaması Anadolu Efes Özel Ödülü’nü kazandı.
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