Köprüde Buluşmalar: 2017 Work in Progress başvuruları başladı!.

36. İstanbul Film Festivali sırasında 13-14 Nisan tarihlerinde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Work in Progress, Türkiye'den post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj filmlerin ve belgesellerin ilk uluslararası sunumlarını yaparken aynı zamanda filmlerin tamamlanmasına destek olmayı amaçlıyor.
Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları Köprüde Buluşmalar kapsamında yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, TV kanal temsilcileri) açık özel sunumlar yapacak.
Atölye sonunda uluslararası jüri ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.
Filmlerin yapımcısına verilecek olan Work in Progress ödülleri:
Color Up Ödülü: Bu yıl ilk defa verilecek olan ödül, filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsıyor.
Başka Sinema Ödülü: Bu üçüncü kere verilecek olan ödül, tamamlanmasının ardından filme Başka Sinema salonlarında VPF (sanal baskı) bedelinden muaf gösterim hakkı sunar.
'Work in Progress, özellikle ilk filmini çekmiş yönetmenlere dünya festivallerinin programcılarıyla birebir konuşma alanı yaratması ve filmin sektörle önceden tanışmasını sağlaması açısından çok önemli. Köprü ekibi her daim ilgili ve yardımcı. Danışmanımız Tobias Pausinger'in yorumları ve desteği bizi ayrıca etkiledi ve yüreklendirdi.'
Armağan Lale / Anadolu Efes Ödülü'nü alan 'Kaygı' filminin yapımcısı
'Köprüde Buluşmalar, gerek projeyi geliştirmemizde, başka destekler bulmamızda ve filmi gerçekleştirmemizde, gerekse filmin tanıtımı ve festival yolculuğunda projemize çok anlamlı katkı sağlayan bir platform oldu. Filmimizin uzun ve zahmetli yapım sürecinde bizi çok destekledi ve motive etti! Filmi tamamlamak için destek bulmamıza ve festivallere seçilmemize katkıda bulundu. Köprüde Buluşmalar'dan aldığımız iki ayrı destek filmimizin başarıyla sonuçlanmasına yol açtı.'
Erkan Tahhuşoğlu ve Ayhan Salar / Digiflame Ödülü'nü alan 'Eşik' filminin yönetmen ve yapımcıları
'Köprüde Buluşmalar Work in Progress'e katıldığımızda henüz belgeselimizin hikayesini netleştirmeye çalışıyorduk. Work in Progress'te uluslararası dağıtımcılar ve festivallerden aldığımız geri bildirimlerle filmimizin içeriğindeki eksikleri görebildik, kurgu surecine çok daha kuvvetli başlayabildik. Başka Sinema dağıtım ödülünü kazanmak, filmimiz belgesel olduğu için Türkiye'de yaşayabileceğimiz dağıtım sorunlarını aşmak konusunda bize destek oldu.'
Ekin Çalışır / Başka Sinema Ödülü'nü alan 'Mr. Gay Suriye filminin yapımcısı
Work in Progress'e katılmış ve tamamlanmış filmler:
Cennetten Kovulmak (yön: Ferit Karahan)
Devir (yön: Derviş Zaim)
Evdeki Yabancılar (yön: Dilek Keser, Ulaş Güneş Kaçargil)
Kumun Tadı (yön: Melisa Önel)
Sev Beni (yön: Maryna Gorbach, Mehmet Bahadır Er)
Kar Korsanları (yön: Faruk Hacıhafızoğlu)
Kalandar Soğuğu (yön: Mustafa Kara)
Sivas (yön: Kaan Mujdecı)
Kusursuzlar (yön: Ramin Matin)
Sesimi İzle (yön: Koray Kara)
Ana Yurdu (yön: Senem Tüzen)
Annemin Şarkısı (yön: Erol Mintaş)
Bağlar (yön: Melis Birder, Berke Baş)
Toz Ruhu (yön: Nesimi Yetik)
Mavi Bisiklet (Yön: Ümit Köreken)
Babamın Kanatları (yön: Kıvanç Sezer)
Eşik (yön: Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar)
Kaygı (yön: Ceylan Özgün Özçelik)
Kırık Kalpler Bankası (yön: Onur Ünlü)
Mr. Gay Suriye (yön: Ayşe Toprak)
Başvuru sırasında izlenmesi gereken adımlar için tıklayın..
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